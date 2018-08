Chlapcovi (6) odstránili šestinu mozgu: Potom sa začalo diať niečo úžasné

PITTSBURGH - Pred štyrmi rokmi sa lekári rozhodli odstrániť šestinu mozgu malému chlapcovi. Chceli tak dostať pod kontrolu jeho záchvaty. Skutočne sa im to podarilo, pacient už záchvaty nemáva. Jeho operácia však zdôraznila skutočne pozoruhodné schopnosti, ktoré vo svojom vnútri mozog skrýva.

Po sérii čoraz agresívnejších záchvatov sa lekári rozhodli vykonať lobektómiu chlapcovho mozgu. To zahŕňalo chirurgické odstránenie celého okcipitálneho laloku a časti temporálneho laloku, inými slovami mu vyoperovali tretinu pravej mozgovej hemisféry. Štúdia uverejnená v časopise Cell Reports dokumentuje nový život chlapca s piatimi šestinami mozgu. Tri roky po operácii je stále neschopný periférne vidieť vľavo.

Čo je ale pozoruhodné, aj napriek značnej strate schopnosti vizuálneho spracovania pacient stále dokáže vykonávať vizuálne úkony zodpovedajúce pravej hemisfére, ktorú mu lekári odstránili. Patrí tam napríklad rozpoznávanie predmetov a tvárí. Zdá sa, že chlapcov mozog zobral stratu na vedomie a začal sa prepájať po svojom. "Tieto zistenia poskytujú podrobnú charakteristiku vizuálneho systému počas vývoja detského mozgu," uviedla profesorka psychológie na Carnegie Mellon University Marlene Behrmannová. Štúdia im taktiež pomohla objasniť vizuálny systém mozgovej kôry a potenciálne môže pomôcť neurochirurgom a neurológom pochopiť, aké druhy zmien vlastne v mozgu prebiehajú.

Výskumníci prostredníctvom skenov z funkčnej magnetickej rezonancie chlapcovho mozgu zaznamenávajú a sledujú jeho pokrok vo vykonávaní komplexných vizuálnych funkcií, ako napríklad rozlišovanie tvárí, objektov a slov. Podľa nich jeho ľavá hemisféra pracuje aj za odobratú pravú hemisféru. IQ skúmaného pacienta naviac zostáva nadpriemerné a jeho jazykové schopnosti či schopnosť vnímať sú na chlapca v jeho veku nadštandardné. Má to iba jeden jediný nedostatok. "Jediným mínusom je, že chlapec nemá celé zorné pole. Keď sa pozerá priamo pred seba, vizuálne informácie, ktoré sa nachádzajú po jeho ľavej strane, sa vôbec nespracuvávajú. Stále to však môže kompenzovať otočením hlavy do ľavého smeru alebo pohybom očí," vysvetlila Behrmannová.