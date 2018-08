Školáčka (14) ukrýva pod šatami des: Z tela jej trčia bratove končatiny a čosi ešte horšie

"Keď som bola malá, myslel som si, že je to len noha. Ale ako som rástla, stále sa to zväčšovalo," citoval portál MailOnline Veronicu, podľa ktorej sú údy dosť ťažké a obmedzujú ju pri pohybe. Nielen že ich musí umývať, ale navyše im strihá aj nechty.

Jej matka Flora Cominguezová uviedla, že v ich rodine sa zvykli rodiť dvojčatá. Aj keď počas tehotenstva nemohla pravidelne navštevovať lekára, vedela, že na svet privedie dve deti a dokonca im obom vybrala aj mená. Bohužiaľ, Veronicin brat, sa nevyvinul správne a dievčatko bolo nútené vyrastať so svojím parazitickým dvojčaťom.

Podľa Veronicinho lekára však môžu byť nepotrebné končatiny odstránené jednoduchou operáciou. Väčšina takýchto prípadov sa dá odstrániť, pretože nezasahujú do životne dôležitých funkcií. Zväčša bývajú pripevnené k pokožke alebo kostiam, čo pre špecialistov nepredstavuje problém.

Veronice sa na operáciu vyzbierali miestni obyvatelia, a tak by čoskoro mohla odletieť do susedného Thajska, kde ju má podstúpiť. Hovorca radnice dúfa, že po zákroku bude môcť dievčatko opäť viesť normálny a zdravý život. "Nebol pre ňu ľahký, ale je to veľmi rozumné, múdre a vyspelé dievča. Je to skvelá žiačka...," dodal hovorca.