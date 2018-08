Muž s dvoma penismi si svoju abnormalitu nemôže vynachváliť: Musím sexovať každý deň, inak...

Double Dick Dude trpí takzvanou diphalliou, čo znamená, že má dva funkčné pohlavné údy. Jeho rodičia už od detstva abnormalitu podporovali a ukazovali mu, že je výnimočný. Prvýkrát si vraj svoju výnimočnosť a rozdielnosť od rovesníkov všimol vtedy, keď mu rodičia zakázali o penise hovoriť. Logika za týmto zákazom bola taká, že ak by o tom ostatným chlapcom povedal, mohli by sa cítiť menejcenne kvôli tomu, že oni majú len jeden penis.

Túto vzácnosť držal Američan v tajnosti aj v puberte. Pod trenkami nosieval ľahké nohavičky a nikdy sa na verejnosti neukazoval nahý. "Nikto z mojich rovesníkov to nevedel, až do konca školy. Iba dvaja ľudia to videli, moja priateľka, s ktorou som stratil panictvo, a môj kamarát," hovorí. Jeho priateľku to vôbec nerozrušilo, podľa jeho slov sa ale po noci strávenej s ňou začali po škole šíriť zvesti o jeho dvoch penisoch a on, rovnako ako jeho kamarát, boli považovaní za homosexuálov. Najväčšiu podporu obdarenému mužovi poskytol otec. "Povedal, že nezáleží na tom, čo si ľudia myslia a nezáleží ani na mojich sexuálnych preferenciách. Na svete by bolo omnoho menej depresívnych tínedžerov, keby mali otca, akého som mal ja," poznamenal chlapík. Jeho sexuálny život býval ako na horskej dráhe. Šťastie našiel v mužovi a žene, s ktorými žije a spáva súčasne.

Chlap tvrdí, že s týmto tajomstvom spočiatku nechcel vyrukovať na verejnosti, ale presvedčil ho priateľ, kvôli ktorému zverejnil fotografie svojich penisov na Tumbleri. Neskôr sa spolu s jeho príbehom dostali na Reddit a krátko nato vyšla kniha "Dvojitá hlava: Môj život s dvoma penismi". Hovorí však, že mu táto abnormalita nevadí. Jeho prostata sa totiž pri nedostatku ejakulácie môže zapáliť, preto je jediný človek, ktorý má právo na každodenný sex zo zdravotných dôvodov.