Od detstva boli kamarátkami: Potom sa dve ženy dozvedeli temné tajomstvo zo svojej minulosti

Svetlana (vľavo) a Aleftina (v strede), Zdroj: Youtube/Daniel Kalemasi

MOSKVA - Ekaterina Naydenková a Svetlana Gachegová nepoznali svoje temné tajomstvo až do doby, kedy sa objavili v ruskej televíznej šou. Tam im odobrali DNA a zistili, že sú v pokrvné sestry. V skutočnosti však pochádzali z úplne iných rodín. Ako to je možné? V pôrodnici ich sestričky zamenili. Ale to nie je všetko.