Rodina si užívala dovolenku v Španielsku: Syn (17) zrazu upadol do kómy, záhadná otrava

TORREVIEJA - Britskej rodine sa počas dovolenky v Španielsku priplietli do cesty nečakané problémy. Jej dvaja členovia museli byť totiž náhle hospitalizovaní. Lekári sa domnievajú, že príčinou ich náhleho ochorenia sú pesticídy.

Helen Forsterová (36) a jej dvaja synovia Callum (17) a Brandon (12) si spoločne s jej partnerom Jamiem (24)vyrazili 20. júla na dovolenku do španielskeho prímorského mesta Torrevieja. V jeden večer zašli do hotelového baru, no po chvíli začal Jamie pociťovať divné bolesti. Tak sa vrátili na izbu. Neskôr ale začal byť aj dezorientovaný a mal záchvaty. Vtom sa podobné problémy prejavili aj u jedného z chlapcov. Kým prišla sanitka, mal desať záchvatov.

Po prevezení do nemocnice museli byť obaja pacienti napojení na prístroje podporujúce životné funkcie. "Zatiaľ to vyzerá tak, že príčinou ich ochorenia boli pesticídy. Stále však nie sú hotové všetky testy," povedala nešťastná žena. Lekári jej povedali, že k otrave mohlo dôjsť po požití insekticídu určeného na likvidáciu švábov alebo mravcov. Ako sa však dostali do tela oboch mužov, nie je zatiaľ známe. Ako prvý sa z najhoršieho dostal Jamie. Callum bol vo vážnejšom stave. Napriek tomu, že už nie je pripojený na podporné prístroje, stále musí byť pod lekárskym dozorom a nesmie opustiť nemocnicu.

Zľava doprava: Callum, Brandon, Helenina matka, Helen, Jamie Zdroj: profimedia.sk

Prípadom rodiny sa zaoberala už aj britská ambasáda. "Všetko sa to veľmi skomplikovalo. Takéto predĺženie dovolenky neželám nikomu," dodala Helen. Rodina sa mala vrátiť do rodného Leedsu už 27. júla, ale všetci zatiaľ zostávajú v Španielsku, pretože chcú byť pri Callumovi, ktorý ich teraz najviac potrebuje.