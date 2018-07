FOTO Jakub prerobil starú škodovku na parádnu mašinu: Neuveríte, čo sa s ňou dá robiť

BRATISLAVA - Milovníci starých škodoviek si prídu na svoje. Polícia zverejnila fotografie, na ktorých je zachytená poctivá práca šikovného Jakuba. Starú Škodu 120 L, na ktorej sa v minulosti vozili príslušníci verejnej bezpečnosti, odel do nového šatu. Pozrite sa, ako dokonale to zvládol.

Polícia na svojej facebookovej stránke zverejnila fotografie, ktoré dostala od Jakuba. Staršie ročníky, ale aj tí, ktorí minulý režim nezažili, sa istotne radi pokochajú pohľadom na vozidlo, z ktorého príslušníci strážili a dohliadali na bezpečnosť v 80. rokoch minulého storočia.

"Auto som skladal dva roky, všetko je spracované z fotiek z roku 1986. Do auta sa dá aj dovolať," napísal polícii Jakub a dodal, že je veľkým fanúšikom podobných vozidiel. "Zbieram všetko okolo VB a ČSSR, je to záľuba, ktorá ma spája aj s rodinou. Môj svokor, svokra a švagor pracujú v polícii. A aj ja mám svoj obvod VB," poznamenal s tým, že má v pláne pracovať na ďalšom aute, ktorým bude Žiguli Combi.

Pod zverejnené fotografie pribúda množstvo pochvalných komentárov. "Paráda. Mám rád ľudí, čo si vážia a majú radi svoju prácu, mám rád ľudí, čo sú hrdí na tradíciu a svojich rodičov, mám rád škodovky a precíznu detailnú prácu. Veľmi pekný príspevok. Ďakujem," napísal Andrew a Paťo doplnil: "Nebláznite, veď to auto vyzerá, ako keby práve z výroby vyšlo. Klobúk dole."

Objavili sa aj komentáre, v ktorých diskutujúci hodnotili auto z hľadiska režimu. "Nemyslím si, že na stránku polície, ktorá má za úlohu pomáhať a chrániť, patrí nostalgia za VB (Verejná bezpečnosť, pozn.red.), ktorá ako zložka ZNB (Zbor národnej bezpečnosti, pozn. red.) spolu s ŠtB (Štátna bezpečnosť, pozn. red.) predstavovala brutalitu minulého režimu, ktorý perzekuoval vlastných občanov. Je to asi ako keby nemecká polícia na svoj FB zavesila krásny zrekonštruovaný model vozidla Gestapo. Autíčko by bolo krásnym exponátom niekde v múzeu, ale polícia by sa mala od VB dištancovať a nie ju propagovať," myslí si Marek.

