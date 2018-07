Mladík sa na záchode polhodinu hral s mobilom: Potom sa pozrel pod seba a zdesil sa

Mladík si až po polhodine sedenia na záchode všimol, že mu z hrubého čreva vytŕča prolaps veľkosti lopty a visí mu z konečníka. Bol totiž príliš zaneprázdnený hraním sa na mobile. Po tom, ako vyhľadal lekársku pomoc, ho okamžite hospitalizovali v nemocnici Sun Yat-sen University, kde následne podstúpil operáciu hrubého čreva.

"Tento pacient mal problémy so stolicou už od svojich štyroch rokov. Najskôr trpel menšími prolapsami, ktoré mu vždy zmizli a on si myslel, že je to v poriadku," uviedol ošetrujúci lekár Su Dan. A práve to bola obrovská chyba, ktorú robia viacerí pacienti s touto diagnózou a neskôr preto často končia s inkontinenciou stolice. Toto, našťastie, nebol prípad tohto pacienta.

Prolaps konečníka sa najčastejšie objavuje u ľudí trpiacich chronickou zápchou, ktorí musia stolicu zo seba doslova vytláčať. Prejavujú sa aj u žien po náročných pôrodoch, keď im ochabne panvové svalstvo. Telo však vždy vydáva skoré varovné signály a ich riešením sa dá vyhnúť viacerým problémom.

Najskôr sa totiž prolapsy objavujú iba občas a miznú samé, čo väčšinou pacientov upokojí. Lenže neskôr je ich výskyt častejší a postupne sa zväčšujú. Takže už pri prvých príznakoch je dobré absolvovať vyšetrenie hrubého čreva a zistiť, čo je ich príčinou. Niekedy sú to chirurgicky odstrániteľné vnútorné hemoroidy alebo polypy. Opakujúce sa prolapsy spojené s krvou v stolici však môžu signalizovať zhubný nádor hrubého čreva.