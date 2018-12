Odporné výsledky štúdie o mobiloch: Zoberte si z nich ponaučenie a túto vec viac nerobte!

LONDÝN - Naše mobilné telefóny sú sedemkrát špinavšie než záchodové dosky. Ak ich nosíme v koženom obale, je na nich dokonca 17-krát viac mikróbov. Zistila to štúdia spoločnosti zaoberajúcej sa hygienou Initial Washroom Hygiene, z ktorej cituje belgický denník Le Soir.

Porovnaním vzoriek zo smartfónov a WC sedadiel britská firma zistila, že telefóny v priemere obsahovali 1479 kolónií baktérií, zatiaľ čo dosky len 220, teda sedemkrát menej. Ak je telefón uložený v plastovom obale, je počet mikróbov takmer rovnaký, ako keby prístroj žiadny obal nemal.

Mikróby sa na telefónoch koncentrujú, pretože s prístrojmi neustále manipulujeme. Podľa štúdie z roku 2014 sme na telefón v priemere siahali 221-krát za deň a toto číslo sa odvtedy pravdepodobne ešte zvýšilo, domnieva sa Le Soir.

Zdroj: Getty Images

Nielen že na mobil stále siahame, my si ho hlavne so sebou všade nosíme. Podľa štúdie si ho dvaja z piatich ľudí berú v zamestnaní na toaletu, kde sa to baktériami len tak hemží. Len jeden z piatich ľudí telefón po návrate z WC očistí.

Zvláštny hygienický obrúsok určený na čistenie mobilného telefónu zaviedlo už v roku 2016 jedno japonské letisko, informuje denník. Odborník na baktérie profesor Hugh Pennington z univerzity v škótskom Aberdeene ľuďom radí, aby pre istotu svoje mobilné telefóny nepožičiavali.