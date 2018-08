Mamička podstúpila cisársky rez: Na sále sa odohralo niečo, z čoho má dodnes nočné mory

Cisársky rez je v podstate bezpečná a rutinná operácia, no vyžaduje si podanie anestézie, aby sa zabezpečilo, že matka neupadne zo strachu a bolesti do šoku. No v prípade Delfiny Motaovej sa tak podľa jej slov nestalo. Pre NBC 7 prehovorila, že zákrok bol ako z hororového filmu. Akonáhle pocítila bolesť, začala kričať, aby s tým prestali, že všetko cíti. Potom stratila vedomie.

Zdroj: NBC 7

Jej snúbenec Paul Iheanachor sa nachádzal mimo miestnosti, ale počul ženu kričať, až kým náhle nenastalo ticho. V žalobe sa uvádza, že sa pokúšal dostať dnu, ale zamestnanci nemocnice v Oceanside v Kalifornii mu v tom zabránili. To, čo urobili jeho budúcej manželke, prirovnal k tomu, že bola v podstate vypitvaná ako ryba.

Zdroj: NBC 7

Údajne anesteziólog neprišiel ani niekoľkonásobné vyzvanie a po tom, čo lekársky tím čakal na jeho príchod deväť minút bez odpovede, pustil sa jednoducho do cisárskeho rezu. Rodinný právnik tvrdí, že to, čo sa stalo v nemocnici, je ako by sa to odohralo v krajine tretieho sveta. Podľa neho jednoznačne zlyhala nemocnica.

Zdroj: FB/Delfina Mota

Zdravotnícke zariadenie sa však bráni, že u nich ku chybe nedošlo a bezpečnosť a pohodlie jej pacientov je pre nich prvoradé. Poskytujú vysokokvalitnú starostlivosť. K súdnemu sporu, ktorý nie je doriešený, sa však vraj nemôžu detailne vyjadrovať.

Motaová a jej dcérka sú na tom zdravotne dobre, ale na mamičke to zanechalo poriadnu traumu, ktorej sa podľa svojich slov pravdepodobne nezbaví do konca života.