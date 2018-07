FOTO Cestujúci si v lietadle vymenili miesta: Zasiahol osud, skončilo to prekvapivou romantikou

DALLAS - Začalo to otázkou: "Môžem si prisadnúť?" Cestujúca zdokumentovala dvojicu náhodných cudzincov, ktorí sa do seba zamilovali počas letu. Istý pár poprosil ženu, či by si s ňou nemohli vymeniť sedadlo a zažartovali, že jej nový spolusediaci sa stane láskou jej života. A možno neboli ďaleko od pravdy!

Americká herečka Rosey Blairová cestovala so svojím priateľom Houstonom Hardawayom domov do Dallasu. Zabudli si však zarezervovať sedadlá vedľa seba, preto sa rozhodli poprosiť neznámu ženu, či by nebola ochotná o jedno miesto sa posunúť. Pasažierka súhlasila, načo Rosey s partnerom na margo toho zažartovali, že jej nový spolusediaci sa možno stane jej životnou láskou.

Potom nastala doslova filmová situácia. Žena začala s neznámym mužom flirtovať. A pretože je rok 2018, Rosey celý priebeh udalostí zaznamenávala na sociálnu sieť. Ukázalo sa, že žena mala s mužom veľa spoločného, obaja sú osobní tréneri a vegetariáni zároveň. Počas letu sa dotýkali rukami, rozprávali sa o témach ako manželstvo a deti, spoločne si objednali syrový tanier.

Houston neskôr preskúmal profily nového páriku na sociálnych sieťach a zistil, že obaja pochádzajú z rovnakého mesta. Rosey celý romantický "dokument" zakončila tým, že dvojica sa raz určite zoberie, bude mať krásne deti a bude spolu žiť šťastne až do smrti.

Z neznámeho muža sa nakoniec vykľul tridsaťročný bývalý profesionálny futbalista Euan Holden, ktorý pôsobil v StockportCounty and Bury. Ten zdieľal Blairovej príspevky o jeho romantickom lete a vytvoril nový hashtag "CatchingFlightsANDFeelings". Lásku nájdeme skutočne všade, aj na miestach, kde by sme to očakávali najmenej.