Tragický príbeh Anny Frankovej sa mohol skončiť úplne inak: Keby sa rodine TOTO podarilo...

BERLÍN - Rodina židovského dievčaťa Anny Frankovej, ktorá si počas skrývania pred nacistami v Amsterdame viedla teraz slávny denník, sa pred vojnou a po jej vypuknutí pokúšala vysťahovať do Spojených štátov a na Kubu. Amsterdamské múzeum Dom Anny Frankovej spoločne s americkým pamätníkom holokaustu informovalo o dokumentoch, ktoré ukazujú, že sa otec rodiny Otto dvakrát neúspešne snažil získať americké víza a že sa usiloval aj o víza na Kubu, napísala agentúra AP.

"Som nútený venovať sa emigrácii a jedinou krajinou, kam by sme mohli ísť, sú Spojené štáty," napísal v roku 1941 Frank svojmu priateľovi v USA Nathanovi Strausovi. Rodina pôvodne žila v Nemecku, po nástupe Adolfa Hitlera k moci sa presťahovala do Holandska.

O vysťahovanie do USA sa očividne začal zaujímať prinajmenšom v roku 1938, kedy nacistické Nemecko k sebe pripojilo Rakúsko a československé pohraničie. Straus totiž oznámil, že v roku 1938 podal žiadosť na americkom konzuláte v Rotterdame, kde boli ale všetky dokumenty v máji 1940 zničené počas nacistického náletu.

Zdroj: TASR/AP

Aj keby ku skaze dokladov nedošlo, bolo by pre rodinu ťažké do USA vycestovať, pretože Spojené štáty v čase, keď sa do krajiny snažili uchýliť státisíce ľudí, vydávali zhruba 30-tisíc víz ročne, poznamenala AP. Proces získania víza navyše trval niekoľko rokov, zahŕňal rozsiahlu byrokraciu a vyhlásenie od amerických priateľov či príbuzných.

Nový pokus o získanie víza v roku 1941 tiež stroskotal, pretože USA na sklonku roku vstúpili do vojny. V rovnakom roku sa Frank pokúsil pre rodinu získať vízum na Kubu, čo sa ale tiež nepodarilo.

Zdroj: TASR/AP Photo/Peter Dejong

"Všetky ich pokusy zlyhali, takže odchod do úkrytu bol ich posledným pokusom nedostať sa do rúk nacistov," povedala Annemarie Bekkerová z Domu Anny Frankovej.

Rodina sa v júli 1942 uchýlila do kancelárskej budovy otca Franka, kde mala vybudovaný tajný úkryt. Krátko predtým si Anna začala písať denník, ktorý viedla až do augusta 1944, kedy bola rodina nájdená a odoslaná do koncentračného tábora. Anna podľahla týfusu len pár týždňov pred koncom vojny, prežil iba otec Otto, ktorý následne denník pripravil na vydanie.