Najúspešnejší útek z nacistického pekla: Väzňom sa podarilo takmer nemožné, únik z tábora smrti

SOBIBOR/PRAHA - Nacistický tábor Sobibor patril spoločne s Belzecom a Treblinkou medzi vyhladzovacie tábory, ktoré vznikali od začiatku roka 1942 v rámci Operácie Reinhard (podľa Reinharda Heydricha) na území dnešného Poľska. Otvorili ho v máji 1942 a do likvidácie tábora v októbri 1943 tu bolo zabitých okolo 250-tisíc ľudí, prevažne Židov. Pred 75 rokmi, 14. októbra 1943, sa podarilo asi trom stovkám väzňov tábora po dramatickom povstaní utiecť a hoci sa prežiť podarilo len desiatkam z nich, je útek považovaný za vôbec najúspešnejšiu akciu svojho druhu uskutočnenú v nemeckých táboroch smrti.

Vyhladzovací tábor nacisti vybudovali neďaleko dedinky Sobibor, ktorá sa nachádza na východnej hranici dnešného Poľska. Na jeho výstavbe sa podieľali miestni obyvatelia spolu s niekoľkými desiatkami Židov z blízkych get. V apríli 1942 bol na miesto veliteľa povolaný obávaný Franz Stangl, ktorý mal za úlohu výstavbu tábora dokončiť. Priestor bol rozdelený na tri časti: administratívnu časť, kde sa nachádzala železničná rampa a ubytovne pre Nemcov a Ukrajincov, časť, kde sa deportovaní museli vyzliecť, nechať si ostrihať vlasy a odovzdať cenné predmety, a vyhladzovacia časť, kde sa nachádzali plynové komory, hromadné hroby a ubytovne pre židovských väzňov.

Zdroj: martin korčok

Do Sobiboru deportovali Židov nielen z Generálneho gouvernementu, ale tiež zo Slovenska, Protektorátu Čechy a Morava, Nemecka, Holandska a Francúzska. Posledné transporty prišli do Sobiboru z niekoľkých likvidovaných get.

Medzi väzňami tábora sa už v lete 1943 začali šíriť informácie o tragických osudoch židovskej populácie v Európe a dôsledkom toho bol vznik odbojovej skupiny, do ktorej čela sa postavil poľský Žid Leon Feldhendler, ktorého neskôr vystriedal sovietsky vojnový zajatec židovského pôvodu Alexander Pečerskij.

Zdroj: martin korčok

Osudný deň povstalci vylákali najprv časť dôstojníkov a ich ukrajinských pomocníkov na rôzne miesta v tábore, kde už na nich čakali povstalci, ktorí ich ubili. V následnom zmätku sa nacistom podarilo zablokovať hlavný vchod, ktorý mal slúžiť ako hlavná úniková cesta, a povstalci sa museli počas bojov dostať cez plot a mínové pole. Podľa serveru holokaust.cz sa podarilo utiecť asi 300 väzňom, čo bola polovica všetkých Židov v tábore. Väčšina z nich ale bola zabitá na úteku Nemcami i Poliakmi a konca vojny sa podľa serveru dožilo len 53 účastníkov vzbury. Nemci boli po vzbure v šoku a ihneď sa rozhodli tábor aj so zvyškom väzňov zlikvidovať.

Porovnateľný s touto akciou je len útek väzňov z ďalšieho vyhladzovacieho tábora Treblinka v auguste 1943. Zo siedmich stoviek väzňov sa vtedy zachránila asi desatina a aj po tomto povstaní Nemci začali tábor likvidovať.

Zdroj: martin korčok

Medzi tými, ktorým sa podarilo utiecť, boli aj obaja vodcovia odbojovej skupiny. Feldhendlera ale zavraždili v Lubline krátko po oslobodení. Podľa niektorých zdrojov ho zavraždili poľskí antisemitskí nacionalisti, podľa iných išlo o ozbrojenú lúpež. Pečerskij sa po úteku dal k partizánom a k armáde a po vojne bol v Sovietskom krátko uväznený počas ťaženia diktátora Josifa Stalina proti Židom. Režim mu tiež neskôr zakázal svedčiť v procesoch s nacistickými zločincami, vrátane Norimberského procesu a procesu s Adolfom Eichmannom. Pečerskij zomrel v roku 1990 ako 80-ročný. Počas svojho života aj po smrti dostal rad vyznamenaní, v Rusku aj v Izraeli sú po ňom pomenované ulice. Útek zo Sobiboru tiež niekoľkokrát sfilmovali a aj účasť na slávnostnej premiére mu sovietske úrady zakázali.

V rokoch 1933 až 1945 nacisti vybudovali, prevažne v Nemecku a v Poľsku, podľa odhadov newyorského Múzea židovského dedičstva asi 15-tisíc vyhladzovacích, koncentračných, pracovných alebo zberných táborov a ich pobočiek, ktoré sa stali jednou z najhorších kapitol dejín ľudstva. Presný počet všetkých obetí nacistických táborov sa nedá zistiť, ale hrubý odhad sa šplhá až k 11 miliónom.

Vyvražďovanie Židov a ďalších osôb začali jednotky Einsatzgruppen už v júni 1941. Od začiatku roka 1942 vznikali v rámci Operácie Reinhard vyhladzovacie tábory s plynovými komorami, v ktorých sa používal na vraždenie kysličník uhoľnatý z výfukových plynov alebo z tlakových fliaš. K popravám a úmrtiam pre neľudské podmienky tiež dochádzalo v koncentračných táboroch a v getách. Operácia Reinhard skončila koncom roka 1943 a hlavným vyhladzovacím centrom sa potom stal tábor v Osvienčime, kde sa na vraždenie používal jedovatý plyn cyklón B. Počas holokaustu zahynulo dokopy okolo šesť miliónov Židov.

Prvý šéf Sobiboru Stangl, ktorý velil taktiež Treblinke a ktorý sa výrazne podieľal na programe "eutanázie" a prenasledovaní partizánov v Taliansku a Juhoslávii, bol zatknutý v roku 1967 v Brazílii. V decembri roku 1970 ho v nemeckom Düsseldorfe odsúdili na doživotie a nasledujúci rok zomrel vo väzení na srdcové zlyhanie. Tento rok v januári zomrel vo veku 96 rokov posledný z preživších účastníkov povstania a úteku zo Sobiboru Arkadij Vajspapir.