Známe kníhkupectvo pobúrilo zákazníkov: FOTO Tieto dve knihy, naozaj ich dali vedľa seba?

BRATISLAVA - Kniha Mein Kampf je v ponuke niektorých slovenských obchodov už dlhší čas. Ide o kontroverzné ideologické dielo, ktoré napísal nacistický vodca Adolf Hitler počas svojho pobytu vo väzení a ktorého myšlienky boli postupne pretavené do krutej reality. Zákazníkov však teraz pohoršilo to, že sa isté kníhkupectvo rozhodlo túto knihu vystaviť hneď vedľa Denníka Anny Frankovej. Išlo o mladú nemeckú Židovku, ktorá si ho písala počas ukrývania sa s rodinou pred nacistickým vyvražďovaním. Krátko pred skončením vojny zahynula v koncentračnom tábore, tak ako milióny ďalších obetí holokaustu.

"Parádny kontrapunkt. Ale možno si myslia, že ak niekto siahne po Kampfe z nacifilných dôvodov, aspoň o kúsok zvýšia šance, že to nebude celkom bez výčitiek svedomia," napísala na sociálnej sieti Mária. "Ja nerozumiem, ako to môže niekto s elementárnym svedomím predávať. Nie to ešte to takto nainštalovať. Veď to je. ako keby si ku knihe o Rwande pribalila mačetu," reagovala Naďa, ktorá zverejnila aj fotografiu z obchodu.

Hlasov, ktorým sa takéto umiestnenie dvoch diel nepáči, však je pod príspevkom viac. "To je hrozné," uviedol Tomáš. "Nemám slov," dodal Ján. Robert sa rozhodol na tento fakt upozorniť aj samotné kníhkupectvo Panta Rhei a dostal takúto odpoveď: "Kniha Mein Kampf bola vyradená zo zakázaných kníh práve preto, aby sa ľudia poučili a dozvedeli viac..." V knihe je uvedený profesný a historický dodatok, ktorý sa využíva aj na školách.

Ak by ste si chceli kúpiť Mein Kampf cez e-shop, na webe kníhkupectva sa uvádza: "Spoločnosť Panta Rhei ako predajca sa nestotožňuje s obsahom tejto knihy."

"Kniha Mein Kampf predstavuje jeden zo základných dokumentov nacistickej ideológie, ktorá v minulosti zapríčinila milióny mŕtvych. Obsahuje mnoho poloprávd a lží, propagandistickú demagógiu a názory nehumánne, rasistické a odporujúce zákonom demokratických štátov. Čitateľ kúpou tejto knihy potvrdzuje, že si je týchto skutočností vedomý a že jej obsah použije výhradne na študijné účely. Kniha je opatrená kritickým predslovom od JUDr. PhDr. Emericha Drtinu, dr. h. c., Českého zväzu bojovníkov za slobodu a JUDr. Tomáša Sokola," píše kníhkupectvo vo svojom e-shope.