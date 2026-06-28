Dôkazy plné nechutností: Ďalší bývalý člen kráľovskej rodiny navštevoval Epsteina v base!

USA - Nové e-maily odhalili tajné návštevy Jeffreyho Epsteina počas výkonu trestu! Tentokrát je v centre nemilej pozornosti Fergie!
Zdalo sa, že meno bývalej vojvodkyne z Yorku Sarah Ferguson už z kauzy okolo zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina definitívne zmizlo. Nové dokumenty však prinášajú ďalšie mimoriadne nepríjemné odhalenia. Podľa čerstvo zverejnených e-mailov mala Fergie Epsteina navštíviť hneď dvakrát v čase, keď si odpykával trest za sexuálny delikt voči neplnoletej osobe.
Vyplýva to z korešpondencie z roku 2009, ktorú zverejnili americké úrady v rámci ďalšej vlny dokumentov súvisiacich s Epsteinovým prípadom. Hoci bol v tom čase odsúdený, vďaka kontroverznému programu pracovného voľna mohol počas dňa opúšťať väzenie a zdržiavať sa vo svojej kancelárii na Floride. Práve tam sa mali obe stretnutia odohrať.
To však nebolo všetko. O niekoľko týždňov neskôr si mala s Epsteinom dohodnúť ďalšie stretnutie. V jednom z e-mailov ho dokonca prosila, aby po ňu na letisko prišiel jeho šofér a odviezol ju priamo za ním do kancelárie, odkiaľ mala pokračovať do Miami.
Staré väzby opäť pod drobnohľadom
Vzťah Sarah Fergusonovej s Epsteinom je predmetom verejnej diskusie už roky. V minulosti priznala, že od neho prijala finančnú pomoc vo výške približne 15-tisíc libier na splatenie dlhov a neskôr svoje kontakty s ním označila za „obrovskú chybu v úsudku“. Tvrdila tiež, že keď sa dozvedela celý rozsah obvinení, prerušila s ním všetky kontakty.
Nové e-maily však podľa zahraničných médií naznačujú, že ich komunikácia bola v tom období oveľa srdečnejšia, než sa doteraz predpokladalo. Autenticitu zverejnených správ pritom viaceré médiá označujú za predmet ďalšieho overovania a zástupcovia Sarah Fergusonovej sa k najnovším tvrdeniam zatiaľ verejne nevyjadrili.
Odhalenia opäť vrhajú tieň aj na britskú kráľovskú rodinu. Bývalý manžel Sarah Fergusonovej, Prince Andrew, čelil v minulosti rozsiahlej kritike pre svoje vlastné väzby na Epsteina. Každá ďalšia zverejnená séria dokumentov preto opäť oživuje jednu z najväčších káuz, ktorá monarchiu sprevádza už niekoľko rokov.