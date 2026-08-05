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Muž išiel darovať plazmu a zostal ako OBARENÝ: NAHÝ človek v strope, veľký policajný úder

Bláznivého nahého muža našli na strope v transfúznej stanici vo Fresne. Zobraziť galériu (2)
Bláznivého nahého muža našli na strope v transfúznej stanici vo Fresne. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

FRESNO - Poriadny šok zažili návštevníci transfúznej stanice na darovanie krvnej plazmy v americkom meste Fresno v Kalifornii. Jeden z darcov počas odberu len tak náhodou zdvihol zrak k stropu a zostal ako obarený. Z otvoru naňho totiž hľadel pár cudzích očí. Privolaní policajti napokon objavili v strope úplne nahého muža, ktorý odmietal vyjsť zo svojho úkrytu a spôsobil rozsiahly chaos. Prišlo aj na materiálne škody, kým ho stihli zatknúť.

K incidentu podľa New York Post došlo v stredu v centre Grifols Biomat USA Plasma Center na križovatke ulíc Blackstone a Dakota vo Fresne v americkom štáte Kalifornia. Polícia dostala hlásenie, že sa v stenách alebo v strope budovy ukrýva neznáma osoba.

Jeden z darcov plazmy zbadal v strope oči

Nečakaný objav prišiel počas darovania plazmy. Jeden z darcov sa náhodne pozrel smerom nahor a v strope uvidel pár očí, ktoré naňho uprene hľadeli. Okamžite upozornil personál, ktorý privolal políciu.

Ilustračné foto.
Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto.  (Zdroj: Getty Images)

Na miesto dorazili policajti, ktorí v strope našli zakliesneného 30-ročného muža. Ten však odmietal poslúchnuť ich výzvy a zo svojho úkrytu nechcel vyjsť.

Muž sa podľa polície pohyboval v priestore medzi stenami a stropom, pričom na zasahujúcich policajtov hádzal rôzne predmety. Pri pokuse o útek dokonca hodil na jedného z nich predmet pripomínajúci kovovú rúru, ktorá policajta len tesne minula a takmer ho zasiahla do hlavy.

Počas vyčíňania poškodil aj potrubie, čo spôsobilo zaplavenie budovy

Keď sa ho policajtom napokon podarilo dostať von, zistili, že je úplne nahý. Keďže nereagoval na akékoľvek výzvy, použili proti nemu projektily s dráždivou látkou, takzvané pepper balls. Následne ho zadržali a previezli do nemocnice.

Šírenie dráždivej látky vzduchom si vyžiadalo evakuáciu ďalších prevádzok v blízkom obchodnom centre. Podľa hasičov muselo budovu opustiť 41 ľudí z viacerých firiem vrátane centra na darovanie plazmy, poisťovne, predajne bazénového príslušenstva, fitness centra aj kaderníctva.

Tridsaťročný muž teraz čelí viacerým obvineniam vrátane poškodzovania cudzieho majetku, kladenia odporu pri zatýkaní a útoku smrtiacou zbraňou. Polícia zatiaľ nevysvetlila, prečo sa ukrýval v strope budovy.

Viac o téme: Nahý mužPolícia FresnoZatknutieMužDarovanie plazmyGrifols Biomat USA Plasma Center
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