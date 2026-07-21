Rozkošná novinka v Bojniciach: Kapybara Bára priviedla na svet mláďa

BOJNICE - Národná zoologická záhrada v Bojniciach opäť zaznamenala prírastok u kapybár močiarnych. Mláďa sa tam narodilo samici Báre v utorok ráno. Zoo o tom informovala na sociálnej sieti.
„Mama Bára sa o drobca príkladne stará, ale matka i mláďa potrebujú v týchto prvých chvíľach najmä pokoj. Preto prosíme návštevníkov o ohľaduplnosť,“ uviedla zoo a návštevníkov vyzvala, aby nerušili zvieratá krikom a ani sa ich nepokúšali dotýkať či kŕmiť.
Samici Báre sa mláďa narodilo aj začiatkom januára tohto roka, vo februári však uhynulo v bazéne. Kolekciu zvierat o dve kapybary močiarne doplnila bojnická zoo ešte v minulom roku, samec má meno Kápo a samica Bára. Najväčší hlodavec sveta dorastá do výšky 50 až 60 centimetrov, má dĺžku približne 130 centimetrov a vážiť môže ako dospelý človek 50 až 70 kilogramov. Vo voľnej prírode sa vyskytuje na severe a v strede Južnej Ameriky. Menšiu inváznu skupinu tiež pozorovali na Floride. Dožíva sa šesť až 12 rokov, pričom dospelosť dosahuje približne vo veku 15 mesiacov.