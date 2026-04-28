Obľúbený obchod sťahuje z trhu NEBEZPEČNÝ výrobok na FOTO! Výrobná chyba môže spôsobiť zranenia

BRATISLAVA - Obľúbený obchod Pepco sťahuje z predaja nevyhovujúci výrobok. Ide o detský náramok, pri ktorom by kvôli výrobnej chybe mohlo dôjsť k zraneniu. V pobočkách sa predával necelý mesiac.
V rámci starostlivosti o bezpečnosť zákazníkov sa spoločnosť PEPCO Slovakia, s.r.o. rozhodla stiahnuť z trhu "náramok s kapybarou PLU 631925", ktorý sa predával od 3. marca do 31. marca 2026. "V dôsledku výrobnej chyby môže okraj vnútorného pásu prerezať látku, čo by mohlo viesť k riziku zranenia," vysvetľuje Pepco na svojom webe.
Zákazníkov žiada, aby zakúpený produkt vrátili do najbližšej alebo ktorejkoľvek predajne Pepco. Deklaruje, že náklady za nákup produktu budú zákazníkom vrátené, pričom nie je potrebné predkladať doklad o kúpe výrobku. Spoločnosť Pepco navyše vyzýva zákazníkov, aby informovali o tomto stiahnutí z trhu aj svoje okolie, najmä vtedy, ak bol uvedený produkt darovaný niekomu inému. Spoločnosť Pepco sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.