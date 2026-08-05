Koalícia Jara Polačeka podpísala koaličnú dohodu: Spája ju spoločná vízia pre Košice

KOŠICE - V Historickej radnici v Košiciach dnes kandidáti na primátora, starostov mestských častí a poslancov mestského zastupiteľstva slávnostne podpísali Koaličnú dohodu, ktorá deklaruje ich spoločný záväzok pokračovať v rozvoji mesta, spolupracovať naprieč mestskými časťami a presadzovať konkrétne riešenia pre obyvateľov Košíc.
Podpis dohody je symbolickým potvrdením spoločných hodnôt a vízie, na ktorých je postavená spolupráca koaličných partnerov pred komunálnymi voľbami. Každý z kandidátov podpísal dokument osobne ako prejav zodpovednosti voči obyvateľom mesta a záväzku viesť otvorenú, vecnú a slušnú komunálnu politiku.
„Košice sa za posledné roky výrazne posunuli dopredu. Za týmto posunom nestojí jeden človek, ale množstvo ľudí, ktorí dokázali spolupracovať napriek rozdielnym názorom. Dnes podpisujeme dohodu, ktorá hovorí, že chceme v tejto spolupráci pokračovať. Nie kvôli politickým stranám, ale kvôli Košiciam a ich obyvateľom,“ uviedol Jaroslav Polaček.
Koaličná dohoda vytvára základ pre spoločný postup kandidátov v nadchádzajúcej kampani aj po komunálnych voľbách. Jej cieľom je zabezpečiť stabilné vedenie mesta, pokračovanie rozbehnutých projektov a prípravu nových investícií, ktoré prispejú ku kvalite života vo všetkých mestských častiach.
Koalícia sa zhodla na prioritách pre nasledujúce volebné obdobie: doprave, verejných priestoroch, školstve, športovej infraštruktúre, bezpečnosti, zeleni a podpore rodín. Medzi konkrétne záväzky patrí výstavba 5 400 nájomných bytov, pričom na prvých 350 získame stavebné povolenie už tento rok, dodávka lacnejšieho a ekologickejšieho tepla z geotermálnej energie do košických domácností, dokončenie reformy MHD a Dopravného podniku mesta Košice a nové mostné prepojenie východu so západom mesta, ktoré odľahčí dopravu v celých Košiciach. Kandidáti zároveň deklarovali záujem viesť kampaň založenú na konkrétnych výsledkoch, férovej súťaži a rešpekte voči politickým súperom.
Kandidáti na poslancov, 31.07.2026
Adam ml., Gejza (SRK)
Berberich, Bernard (KDH)
Berinšter, Peter (KDH)
Boldi, Attila (Aliancia)
Čech, Peter (SaS)
Chovanec, Ján
Filipko, Jozef (Aliancia)
Fraňo, Joachim Dušan
Gibóda, Marcel (SaS)
Gurbáľová, Lucia (KDH)
Hladký, Michal
Ivanecká, Mária (Aliancia)
Ivanecký, Ján (Aliancia)
Jutka, Igor
Kalanin, Peter (KDH)
Kasterko, Peter (KDH)
Klink, Jozef (SaS)
Kočiš, Richard (SaS)
Koszoru, Marián (SaS)
Kovaľ, Petra
Križalkovič, Roman (SaS)
Lasky, Štefan
Múdry, Peter (Aliancia)
Nigut, Ján (KDH)
Petö, Jaroslav (DS-ODS)
Priester, Pavol (SaS)
Puškár, Vladimír (KDH)
Ráczová, Noémi (Aliancia)
Šaňa, Marcel (SRK)
Ténai, František
Tomko, Peter (KDH)
Vrchota, Marcel (SaS)
Zolnaiová, Renáta (SaS)
Žec, Martin (SaS)