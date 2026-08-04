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Kauza vysťahovania Rómov z Košíc má dohru v Maďarsku: Budapešť preveruje pozadie a podozrivé zmluvy

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarské opozičné Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) vyzvalo ministerku zahraničných vecí Anitu Orbánovú a šéfa rezortu vnútra Gábora Pósfaiho, aby urobili kroky na ochranu obce Szalonna a prihraničných dedín pred „sťahovaním obyvateľov z problémových štvrtí v Košiciach“. S odvolaním sa na server magyarjelen.hu o tom informuje spravodajca v Budapešti.

Podpredseda hnutia Zoltán Pakusza vyzval ministrov na prešetrenie okolností nadobúdania nehnuteľností a zamedzenie prípadnej masovej migrácie. Prípad, ktorý bol medializovaný minulý týždeň, označil Pakusza za precedens, pretože niečo podobné by sa mohlo stať v ktorejkoľvek maďarskej osade. „Ak teraz Maďarsko nezakročí, môže to dokonca spustiť masovú migráciu,“ myslí si opozičný politik, ktorý dodal, že podľa jeho informácií žije v podobných podmienkach len v okolí Košíc takmer tritisíc ľudí.

„Osobne som preveroval situáciu v Szalonne a v tamojšom regióne a vidím, že tento problém presahuje možnosti starostov. Na jednej strane starosta nemá vplyv na to, kto sa do osady sťahuje, a miestne samosprávy nevydávajú karty pobytu. Na druhej strane problém presahuje štátne hranice,“ dodal Pakusza.

Vyšetrovanie podozrivých realitných transakcií

Maďarské ministerstvo vnútra 1. augusta oznámilo, že preveruje presťahovanie rómskych rodín z košickej osady Lubina do obce Szalonna v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe, pričom vyšetruje možné organizovanie, financovanie a zákonnosť realitných transakcií.

Ministerstvo dodalo, že obavy obyvateľov obce Szalonna berie vážne, rovnako ako aj ich bezpečnosť. Situáciu plánuje riešiť v spolupráci so slovenskou stranou. Zároveň spresnilo, že chce objasniť, kto sťahovanie organizoval a financoval, aké zmluvy o nehnuteľnostiach a úveroch boli uzatvorené a tiež vyšetruje, či došlo k nátlaku, zneužívaniu zraniteľného postavenia, finančnému podvodu alebo inému porušeniu zákona.

Maďarský rezort vnútra zdôraznil, že prípad nie je otázkou pôvodu ani etnickej príslušnosti presťahovaných ľudí. Zisťuje či boli obchody s nehnuteľnosťami, ich financovanie a samotné presťahovania uskutočnené zákonne, transparentne a na základe slobodného rozhodnutia dotknutých osôb.

Trestné oznámenie na prokuratúru

Kandidát na primátora mesta Košice Miroslav Sabol podal 23. júla na košickú prokuratúru trestné oznámenie v súvislosti s vysťahovaním nelegálnej osady Lubina v mestskej časti (MČ) Košice - Nad jazerom. Chcel, aby príslušné orgány preverili, či nejde o vopred pripravovaný zámer týkajúci sa budúceho využitia územia. Podanie trestného oznámenia podľa starostky tejto mestskej časti a rovnako kandidátky na primátorku Košíc Lenky Kovačevičovej dehonestuje význam projektu.

Starostka reagovala, že trestné oznámenie je právom každého občana. Zároveň zdôraznila, že obyvatelia si príbytky zbúrali sami. Tvrdí, že v prípade vysťahovania obyvateľov z nelegálnej osady Lubina nejde o politickú kampaň, keďže tieto kroky už dlhodobo avizovali. Celý proces bol podľa jej slov organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Kovačevičová zároveň dodala, že ide o výsledok dlhodobej práce zameranej na zamestnávanie a osamostatnenie sa obyvateľov.

S búraním nelegálnej osady Lubina sa začalo v polovici júla. Dotklo sa siedmich rodín z marginalizovanej rómskej komunity, ktoré sa presťahovali do obce v Maďarsku. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity považuje vysťahovanie obyvateľov za vysoko neštandardné.

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