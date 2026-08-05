Eurojackpot opäť potešil aj šťastného Slováka: Výherca z Košického kraja si pripíše na účet rozprávkovú sumu

KOŠICE - Utorkové žrebovanie obľúbenej medzinárodnej lotérie Eurojackpot prinieslo obrovskú radosť jednému zo slovenských hráčov. Vďaka správnemu odhadu piatich čísel z hlavného osudia si šťastlivec pripíše na svoje konto výhru v treťom poradí vo výške 75 497 eur. Tiket podal na predajnom mieste na východe krajiny a investícia do žrebovania sa mu znásobila tisícnásobne.
Šťastný výherca uzatvoril svoju stávku na jednom z predajných miest v Košickom kraji. Rozhodol sa staviť na vlastné čísla a za celkový tiket zaplatil iba šesť eur. O osudovej výhre rozhodla kombinácia čísel 3, 17, 30, 35 a 43. Vďaka nim trafil všetkých päť čísel z hlavného osudia, čo mu zaistilo parádnu sumu 75 497 eur.
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Jackpot odolal
Slovenský stávkujúci nebol jediný, komu utorok 4. augusta priniesol dôvod na oslavu. V rovnakom tretom výhernom poradí uspeli okrem neho aj ďalší deviati európski hráči – piati z Nemecka a po jednom z Maďarska, Slovinska, Švédska a Talianska. Každý z nich si vďaka rovnakej trefi zosumarizoval presne rovnakú čiastku.
Hlavný jackpot však v utorkovom žrebovaní nepadol a zostal bez majiteľa. Najbližšie žrebovanie v piatok 7. augusta tak ponúkne možnosť hrať o rozprávkovú sumu, ktorá presahuje 32 miliónov eur.
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