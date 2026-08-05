Minister Susko po vražde učiteľky podáva trestné oznámenie: Sudkyňa bude čeliť disciplinárnemu konaniu!

BRATISLAVA - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podá disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd SR pre možné porušenie povinnosti v súvislosti udalosťami, ktoré predchádzali júnovej tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej sudkyni. Poškodená podľa Suska žiadala v predprípravnom konaní informáciu o prepustení jej manžela, no túto informáciu nedostala. Susko o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Rezort spravodlivosti takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na Najvyšší súd SR. Reaguje tak na zistenie, že skutok bol vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie, no podľa Suska existujú indície, že sa mal posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby.
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Susko informoval v stredu o výsledkoch dohľadu, ktoré nariadil v tejto veci. „Dohľad sa týka toho, či boli dodržané procesné povinnosti súdu voči samotnej poškodenej, či dostala informácie, na ktoré má zo zákona nárok,“ priblížil. Rezort zároveň predkladá do parlamentu novelizáciu legislatívy, ktorá má okrem iného zvýšiť úroveň ochranných opatrení. Minister si nemyslí, že v tomto prípade šlo o systémové zlyhanie, skôr o zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Nová legislatíva má byť v parlamente v septembri.
„Zo súdneho spisu vyplýva, že poškodená už v predprípravnom konaní vyslovene požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby,“ priblížil minister s tým, že poškodená túto informáciu nedostala. „Podľa právneho názoru ministerstva ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na Najvyšší správny súd. Zdôrazňujem, o tom, či išlo o disciplinárne previnenie, nerozhodujem ja ako minister, ale rozhodne súd,“ dodal. Disciplinárny návrh smeruje ku konkrétnej sudkyni.
Trestné oznámenie sa týka kvalifikácie skutku. Trestný čin nebezpečného vyhrážania bol podľa Suska len časťou skutkov, ktorých sa páchateľ dopúšťal. „Malo dôjsť aj k širšej kvalifikácii z hľadiska týrania blízkej a zverenej osoby. Zo spisovej dokumentácie vyplýva, že skutok bol od začiatku vyhodnotený len ako nebezpečné vyhrážanie,“ informoval.
Zuzana V. zomrela 20. júna v Gelnici po útoku svojho manžela. Čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy, stíhaný je väzobne. Generálna prokuratúra (GP) SR v júli informovala, že v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, zistila závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo podľa GP vykonané v súlade so zákonom.