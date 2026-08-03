Vražda detí šokovala dovolenkový raj! Telá ruských súrodencov našli v lese, mrazivé slová páchateľov

SA KAEO – Thajskom otriasol brutálny prípad. Dvoch maloletých ruských súrodencov mali chladnokrvne zavraždiť. Všetko sa to začalo zmiznutím, pričom ich naposledy videli rozprávať sa s neznámym mužom. Zadržaní páchatelia chceli utiecť z krajiny. Na polícii opísali celý svoj čin.
Koncom minulého mesiaca, v utorok 28. júla, zavolala matka Sarina Nazimovová na miestnu políciu Huay Yai v thajskej Pattayi, aby nahlásila, že jej deti sú nezvestné. Išlo o chlapca Romana (17) a jeho sestru Dianu (17). Ako píše Thaiger, prípad ihneď vzbudil záujem širokej verejnosti.
Naposledy zachytení na kamere
Bolo spustené vyšetrovanie, počas ktorého našli na jednej z bezpečnostných kamier aj posledný záznam oboch detí. Krátko predtým ako zmizli, sa rozprávali s neznámym mužom pri moste na diaľnici Map Ta Phut-Na Jomtien.
Na ďalší deň, 29. júla, prišlo na miestnu políciu viacero hlásení od obyvateľov, ako videli okolo 22:00 miestneho času v okolí opusteného krematória štyroch mužov, ktorí niesli v rukách lopaty. Krematórium sa nachádza len kúsok od mosta s posledným kamerovým záznamom súrodencov.
Motocykel našli, deti nie
Na miesto vyslali policajné hliadky. Muži zákona našli len motocykel, ktorý si brat so sestrou požičali. Bol rozobratý na súčiastky a zakopaný v dvoch samostatných jamách. Policajti spoznali motorku len vďaka evidenčnému číslu, ktoré bolo tiež v jednej z jám.
Následne sa pátranie rozšírilo do širšieho okolia. Polícia nasadila psovodov. Miestni označili za podozrivého istého Ponga. Jeho pozemok s domom ležal len kúsok od dvoch vykopaných jám. Neskôr sa zistilo, že neznámy muž na kamere, ktorý sa rozprával s deťmi, bol práve Pong.
On ich mal sledovať krátko predtým, ako zmizli. V jeho neprospech hovorilo aj to, že už v minulosti bol odsúdený za únos detí a nelegálne držanie strelných zbraní. Polícia vykonala aj prehliadku jeho domu, ale niekoho tam nenašla.
Počas výsluchu sa priznali
Po pár dňoch, v piatok 31. júla, zatkli muži zákona v provincii Sa Kaeo, okres Wang Sombun, dvoch thajských občanov. Boli nimi Thana "Pong" Kirdthong (43) a Thongchai "Thong" Srinin (39). Podozrivých mali zatknúť pri ich pokuse utiecť za hranice.
Thongchai mal na polícii vypovedať, že Thana (Pong) mal obe deti zastreliť a potom ich zakopali na vrchu kopca. Polícia sa domnieva, že hroby sa nachádzajú neďaleko Khao Chi Chan v okrese Sattahip v provincii Chon Buri.
Thana sa počas výsluchu priznal k dvojnásobnej vražde. Zastreliť mal len Roman a jeho sestru Dianu smrteľne fyzicky napadol. Poprel však sexuálne napadnutie. Údajne len chcel ukradnúť motorku, ktorú si deti požičali.