DESIVÁ situácia s migrantmi v CEUTE: Do EÚ preniklo množstvo radikálov islamu, polícia už skonfiškovala ZBRANE!

CEUTA - V španielskej Ceute prevláda chaos a nepokoje po tom, ako sa migrantom podarilo minulý týždeň preniknúť cez miestne obranné zložky. Od tej doby pribudlo v oblasti stovky až tisíce nelegálnych utečencov. Situácia je vážna, do ulíc vyrazili ozbrojení vojaci. Do EÚ preniklo aj mnoho utečencov so strelnými zbraňami.
Situácia s nelegálnymi migrantmi na juhu Španielska je čoraz viac chaotickejšia. Minulý týždeň sa podarilo migrantom prejsť cez bariéry a bezpečnostné zložky, pričom prenikli priamo do Španielska. Odvtedy preniklo do krajiny tisíce utečencov. Do ulíc Ceuty vyslala armáda ozbrojených vojakov, ktorí spolupracujú s policajtmi aj národnou gardou. Ako píše El Debate, vojaci sú síce ozbrojení, ale migrantov prenasledujú bez použitia zbraní.
Migranti kričia "Allah Akbar"
Po celom meste sú zriadené kontrolné stanovištia. Tých, ktorých chytia a nedokážu predložiť žiadny preukaz alebo potvrdenie o pobyte, posielajú naspäť na hranice. Počas uplynulého víkendu bolo v uliciach mesta stále okolo 5 000 migrantov.
Policajti pre Periodista Digital hlásia, že mnohí migranti sú mimoriadne agresívni, vyvolávajú konflikty a v stretoch na uliciach hádžu po sebe kamene a útočia ostrými predmetmi, ktoré nájdu, alebo si vyrobia.
Mnohí sa ukrývajú v mestských štvrtiach, ale operácia na ich dolapenie bola rozšírená už aj na okolité kopce. Podľa predpokladov sa práve tam uchýlili tí migranti, ktorí nenašli miesto v dočasnom imigrantskom centre (CETI) pri Ceute.
Vojaci skonfiškovali už tri strelné zbrane
"Úrady hlásili, že v prvý deň ich preniklo do mesta a širšieho okolia okolo 60-tisíc,ale hovorím vám, bolo ich viac. Povedal by som, že aspoň 100-tisíc. To, čo sa tu odohralo je katastrofa a veľká hanba pre Španielsko. Už sme skonfiškovali tri strelné zbrane. Dalo sa to očakávať," hovorí jeden z nasadených vojakov v uliciach Ceuty.
Ako pokračoval, vlna migrantov, ktorá prišla minulý štvrtok (30.7.), sa rovno aj otočila. Teraz tam zostali len subsaharskí Afričania. Sú natlačení v CETI, alebo na pláži El Trampolín.
Do Ceuty podľa denníka El País preniklo z Maroka aj množstvo islamistických radikálov. Sú to tí istí radikáli, ktorých odsúdili pred časom v Španielsku a vyhostili do Maroka. Teraz boli ale súčasťou veľkej vlny nelegálnych migrantov v Ceute.
Mizerné podmienky pre bezpečnostné zložky
Vojaci hovoria, že im skrátili aj dovolenky, aby pomohli riešiť krízovú situáciu v Ceute. Nikto nevie, koľko utečencov sa ešte v okolí mesta pohybuje. "Spíme tak maximálne dve hodiny denne. Dávajú nám len tuniaka a žemle, to všetko obsahuje náš jedálny lístok," doplnil druhý nemenovaný vojak a ukázal na obrnené vojenské vozidlo, v ktorom spí celá jednotka.
Situácia v meste Ceuta je doslova bizarná. V centre mesta, kde je zdanlivý pokoj, sú otvorené podniky aj kaviarne, ale bankomaty z bezpečnostných dôvodov nefungujú. Do niektorých oblastí mesta sa nedoručuje ani žiadna pošta.
Najhoršie sú na tom okrajové časti mesta, niektoré pláže a najmä preťažené centrum CETI. Preplnená je aj spomínaná pláž El Trampolín. Vstupy do veľkých supermarketov strážia ozbrojené bezpečnostné zložky.
Ako informuje regionálna agentúra EFE, najmenej tisíc migrantov odmietlo vrátiť sa do svojej krajiny pôvodu, aj keď im Španieli ponúkli dopravu autobusom. Vláda odhaduje, že do mesta preniklo približne 80-tisíc nelegálnych imigrantov.