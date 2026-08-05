Minister Tomáš odhaľuje nový projekt: Rodinná karta má priniesť výhody pre rodičov

BRATISLAVA - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pokračuje v prácach na projekte tzv. rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky. Verejné obstarávanie sa má uskutočniť na jeseň a do praxe by sa mala rodinná karta uviesť v priebehu budúceho roka. Na stredajšej tlačovej konferencii to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Rodinná karta má byť moderný nástroj podpory rodín s deťmi, ktorý pomôže znižovať každodenné výdavky na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Nebudujeme nový dávkový systém. Rodinná karta nebude sociálnou dávkou, ale bude symbolom a prejavom rešpektu a uznania rodinám,“ zhodnotil Tomáš.
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Zľavy cez kartu
Fungovať má v spolupráci štátu so súkromným sektorom, ktorý má podľa ministra o projekt veľký záujem. Cieľom MPSVR je obstarať dodávateľa, ktorý následne zabezpečí samotné fungovanie systému. Náklady zatiaľ nie sú známe, keďže ich určí až verejné obstarávanie, podľa Tomáša však nebudú vysoké. „Úlohou dodávateľa bude jednak dodať rodinnú kartu v podobe aplikácie, a zároveň zabezpečiť napájanie sa súkromných partnerov v oblasti obchodu alebo služieb, ale aj verejných partnerov, na tento systém,“ vysvetlil.
Pre všetky rodiny
Rodinná karta bude podľa ministra určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Pri používaní karty budú rodiny od zapojených partnerov dostávať rôzne zľavy a zvýhodnenia na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o deti. „Pôjde o potraviny, hygienické potreby, detské a športové oblečenie a obuv, knihy, kultúru, šport, zdravotnú starostlivosť, vzdelávacie aktivity, voľnočasové aktivity a ďalšie tovary a služby súvisiace s výchovou detí. Samozrejme, konkrétna ponuka benefitov bude závisieť od toho, čo tí partneri ponúknu, alebo čo s nimi ten dodávateľ dohodne,“ priblížil Tomáš.
Vyzdvihol, že na spustenie projektu nepotrebuje MPSVR žiadnu novú legislatívu. Ministerstvo bude na celý systém dohliadať a jeho úlohou bude najmä verifikovať údaje o zapojených rodinách a ich nároku na využívanie rodinnej karty. Dôležitá bude podľa neho postupnosť budovania tohto systému. „Teda najprv urobiť výborný pevný základ, potom vyhodnocovanie a postupne rozširovať ten systém o ďalšie zľavy na tovary a služby, tak ako to robili aj v zahraničných krajinách,“ dodal minister.