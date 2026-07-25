Škandál v centrále NATO: V Belgicku zatkli Kanaďanku pre podozrenie zo špionáže!

BRUSEL - Belgické úrady tento týždeň zatkli kanadskú občianku čínskeho pôvodu na základe obvinenia zo špionáže, uviedla v sobotu tamojšia prokuratúra. Žena bola v krajine na stáži vo Vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe (SHAPE) patriacom pod NATO. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
„Je podozrivá zo špionáže v prospech tretej krajiny a z členstva v zločineckej organizácii,“ uviedla prokuratúra vo vyhlásení. Ďalšie podrobnosti o žene, vrátane jej mena, podľa úradov zatiaľ nebudú zverejnené. „Podozrivá upútala pozornosť bezpečnostných služieb SHAPE, ktoré vec nahlásili Všeobecnej spravodajskej a bezpečnostnej službe,“ dodala prokuratúra bez uvedenia detailov o povahe údajnej špionáže.
Po prevzatí prípadu poverila prokuratúra vyšetrovaním federálnu justičnú políciu v meste Charleroi, ktorá vo štvrtok vykonala prehliadky v byte podozrivej, ako aj na jej pracovisku. Sudca na ženu následne vydal v piatok zatykač.