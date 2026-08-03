Zákazníci zostali v šoku: Známy ruský reťazec náhle ZATVORIL všetky predajne na Slovensku!

BANSKÁ BYSTRICA – Obrovské prekvapenie pre slovenské rodiny aj lovcov nízkych cien. Ľudia, ktorí chceli v týchto dňoch nakúpiť v známych diskontných predajniach MERE v Banskej Bystrici, Prievidzi a Nových Zámkoch, zostali v šoku. Brány všetkých troch pobočiek totiž zostali zatvorené.
Ruský diskontný reťazec MERE, ktorý len nedávno rozbehol na slovenskom trhu veľkú expanziu a hľadal nových zamestnancov, náhle a zo dňa na deň zatvoril všetky svoje slovenské prevádzky. Kým firma oficiálne hovorí o „technických príčinách“, zo zahraničia prichádzajú správu o uplatňovaní nekompromisných európskych sankcií,
Spoločnosť sa na svojich sociálnych sieťach zmohla len na strohé oznámenie, že obchody sú zatvorené z nešpecifikovaných „technických príčin“. Rovnaký scenár ako na Slovensku sa však v týchto dňoch odohráva naprieč celou Európou. Ako informovala Pravda, v Lotyšsku, kde MERE pôsobilo päť rokov, reťazec definitívne ukončil činnosť a zatvoril všetkých 12 pobočiek. V Grécku sieť rovnako náhle zrušila všetkých 11 predajní, čím “poslala na dlažbu“ 170 zamestnancov.
Majiteľ na sankčnom zozname
Problémom MERE je jeho pozadie a vlastnícka štruktúra. Reťazec patrí pod ruskú materskú skupinu Svetofor (prevádzkujúcu aj značku MyPrice). Kľúčovým spoluzakladateľom a majiteľom je ruský podnikateľ Sergej Ivanovič Schneider.
Práve jeho meno zaradila Európska únia na svoj celoeurópsky sankčný zoznam. Dôvodom je, že jeho obchodná skupina Svetofor aktívne pôsobí a prevádzkuje predajne na okupovanom ukrajinskom Kryme a ďalších okupovaných územiach Ukrajiny. I keď slovenské zastúpenie priamu súvislosť so sankciami zatiaľ oficiálne nepotvrdilo, presné načasovanie hovorí jasnou rečou.