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Španielsko čelí náporu migrantov, obete stúpajú: Slovensko zatiaľ pomoc neposkytlo

Migranti prechádzajú cez ostnatý drôt pri pokuse prekročiť hranicu z Maroka do španielskej enklávy Ceuta
Migranti prechádzajú cez ostnatý drôt pri pokuse prekročiť hranicu z Maroka do španielskej enklávy Ceuta (Zdroj: TASR/AP)
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TASR

BRATISLAVA - Slovenská republika zatiaľ neoznámila poskytnutie konkrétnej pomoci Španielsku, ktoré rieši nápor migrantov z Afriky. Uviedol hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, ktorý tiež informoval o tom, že migračný tlak na hraniciach Španielska nevyvolal nárast nelegálnej migrácie, ktorému by čelilo Slovensko.

V prípade situácie v španielskej exkláve Ceuta zároveň Neumann pripomenul, že situáciu monitoruje Európska únia. „Deklarovala pripravenosť pomôcť Španielsku prostredníctvom agentúry Frontex a ďalších európskych nástrojov,“ upozornil hovorca. Poukázal ďalej na to, že pomoc a opatrenia v podobných prípadoch upravuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré stanovuje postup členských štátov pri náhlom a rozsiahlom príleve migrantov alebo pri vzniku inej mimoriadnej situácie v oblasti migrácie a azylu.

„Na základe tohto nariadenia je možné výnimočné krízové situácie v oblasti migrácie a azylu riešiť prostredníctvom dočasných opatrení a zavedením posilnených mechanizmov solidarity a podpory, ktorých cieľom je zabezpečiť spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členské štáty,“ vysvetlil. „Zároveň umožňuje dočasné uplatňovanie osobitných pravidiel a upravuje konkrétny postup, akým môže členský štát v prípade krízovej situácie požiadať o pomoc,“ dodal.

V prípade SR existujú podľa jeho slov viaceré možnosti

V prípade SR existujú podľa jeho slov viaceré možnosti, ako reagovať na prípadné ďalšie zhoršovanie situácie na španielskej hranici a potenciálnu migračnú krízu. „Rozsah a charakter prijatých opatrení by záviseli od ďalšieho vývoja situácie, najmä od toho, či by sa migračný tlak začal presúvať do ďalších častí Európy a smerom k územiu Slovenska,“ dodal Neumann.

V tejto súvislosti zdôraznil, že udalosti v Ceute zatiaľ neviedli k náhlemu nárastu nelegálnej migrácie na hraniciach SR ani k zvýšeniu počtu zadržaných migrantov na jej území. „Slovenská polícia ani MV SR preto v tejto súvislosti nepristúpili k aktivácii mimoriadnych opatrení,“ dodal. Do španielskej enklávy Ceuta preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 50.000 až 60.000 migrantov. Väčšina z nich sa však podľa informácií španielskeho ministerstva vnútra dobrovoľne vrátila. Situácia v oblasti sa postupne upokojuje. V dôsledku tejto krízy však migračnú politiku Madridu kritizujú viacerí európski partneri aj Spojené štáty.

Počet obetí migračnej krízy na hranici Ceuty s Marokom stúpol na 67

Počet ľudí, ktorí prišli o život pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou stúpol na 67, oznámila v sobotu španielska vláda. Informuje správa agentúry AP. Madrid zároveň oznámil, že pozdĺž bariéry na vlnolame, ktorý zasahuje do mora, vybuduje ochrannú zábranu. Reaguje tak na situáciu, keď desaťtisíce migrantov prekročili hranicu a dostali sa na malé územie španielskej exklávy.

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