EÚ bude v utorok rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta

BRUSEL - Ministri vnútra členských štátov Európskej únie (EÚ) budú v utorok prostredníctvom videokonferencie rokovať o situácii v španielskej exkláve Ceuta, ktorú tento týždeň zaplavili desaťtisíce migrantov. Na sieti X to v sobotu oznámil írsky premiér Micheál Martin, ktorého krajina momentálne predsedá Rade EÚ.
"Írsko ako predsednícka krajina zvolalo na utorok stretnutie Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré povedie (írsky minister spravodlivosti, vnútra a migrácie) Jim O'Callaghan, aby prediskutovala vývoj v Ceute. Sme v úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi a inštitúciami a situáciu naďalej monitorujeme," uviedol vo svojom príspevku Martin. Lídri 22 z 27 členských krajín EÚ v otvorenom liste zverejnenom v sobotu žiadali bezodkladné zvolanie mimoriadnej videokonferencie ministrov vnútra s cieľom skoordinovať reakciu na migračnú krízu.
Samostatnú výzvu zverejnil aj španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý zároveň kritizoval ako „sebecké“ reakcie niektorých štátov požadujúcich vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru. Tomuto ministerskému stretnutiu bude ešte v pondelok predchádzať schôdzka veľvyslancov členských krajín EÚ, ktorej cieľom je pripraviť pôdu pre utorňajšie koordinované rozhodnutia celej dvadsaťsedmičky.
Španielske ministerstvo vnútra odhaduje, že do Ceuty od štvrtka nelegálne preniklo viac ako 50.000 migrantov, pričom 48.000 z nich sa už vrátilo späť do Maroka, uviedla verejnoprávna stanica RTVE. Pri pokuse dostať sa cez hranicu medzi Marokom a Ceutou prišlo o život najmenej 67 ľudí.