Priscilla Presley po dlhšej dobe v spoločnosti: Preboha, veď vyzerá ako mŕtvola!

LOS ANGELES - Priscilla Presley sa po dlhšom čase ukázala na verejnosti a okamžite sa stala hlavnou témou. Nevyzerala vôbec zdravo!
Najviac pozornosti na prestížnom podujatí Remus Lifestyle Night na španielskej Malorke nepatrilo hollywoodskym hviezdam ani známym podnikateľom. Všetky pohľady sa upierali na Priscillu Presley, ktorá sa na verejnosti objavuje len výnimočne. Bývalá manželka Elvisa Presleyho prišla ako čestný hosť realitného magnáta Marcela Remusa.
Fanúšikovia si všimli, že Priscilla pôsobí dosť nezdravo. Priscilla stavila na výrazné červené dlhé šaty s dlhými rukávmi, ktoré doplnila kabelkou v rovnakom odtieni aj sýtym červeným rúžom. Hoci outfit pôsobil elegantne, najväčšiu pozornosť vzbudila jej tvár, presnejšie jej farba pleti. Nemala ju ako bežný človek – béžovú – ale skôr takú do zelena.
V komentároch sa objavili aj veľmi ostré odkazy. „Preboha, veď vyzerá ako mŕtvola,“ napísal jeden z používateľov. Na večierku sa stretla aj s ďalšími známymi tvárami, medzi ktorými nechýbali herečky Mónica Cruz či Mischa Barton. Samotná Priscilla si večer zjavne užívala a rozdávala úsmevy do objektívov fotografov. V posledných rokoch sa totiž na verejnosti objavuje len sporadicky, najmä po smrti svojej jedinej dcéry Lisy Marie Presley.