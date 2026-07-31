Boli obavy zbytočné? Španielsko už vrátilo do Maroka viac ako 50-tisíc migrantov

MADRID - Takmer všetci z 50.000 migrantov, ktorí sa vo štvrtok dostali z Maroka do španielskej Ceuty, sa dnes podľa španielskej vlády vrátili späť. Bezprecedentná migračná vlna si vyžiadala najmenej 57 obetí, ide o ľudí, ktorí sa zrejme utopili. Udalosti vyvolali obavy v Európskej únii a niektorí politici vrátane českého premiéra Andreja Babiša vyzvali na to, aby bol pre Španielsko uzavretý schengenský priestor umožňujúci voľný pohyb osôb. V ňom ale Ceuta ani ďalšie španielske mesto v Afrike Melilla nie je, pre nich ďalej už teraz platia kontroly pri ceste do Európy. Ceutu dnes navštívil španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorý z terajšej migračnej krízy obvinil pašerácke mafie a sľúbil lepšiu ochranu hraníc pri Ceute.
Podľa denníka El País španielske ministerstvo vnútra oznámilo, že k dnešnej šiestej hodine večernej sa do Maroka vrátilo najmenej 48.300 osôb. Väčšina migrantov, ktorými boli predovšetkým Maročania, sa podľa médií dnes vracala dobrovoľne. V Ceute, ktorá má asi 84.000 obyvateľov, totiž spali na ulici a mali hlad a smäd, pretože miestni obchodníci zo strachu zatvorili obchody. Mnohí migranti priplávali len v plavkách. S náporom pacientov sa v Ceute stretávajú zdravotnícke strediská, kde ošetrujú okrem iného vykĺbené ramená, zlomeniny končatín či otvorené rany spôsobené pri výstupe plavcov na pobrežné skaliská.
Niektorí migranti v Ceute opísali, že k ceste do španielskeho mesta sa rozhodli vo štvrtok, keď bol v Maroku štátny sviatok a kedy cez telefón či sociálne siete dostali informáciu, že hranica je otvorená bez obmedzení. Sánchez dnes z týchto udalostí obvinil pašerácke mafie, ktoré podľa neho využili tri týždne staré rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu o tom, že španielski pohraničníci nemôžu okamžite vyhostiť tých, čo do Ceuty priplavú. Vrátiť obratom môžu podľa súdu len toho, kto prekonal hraničnú bariéru. Preto španielska vláda už zvažuje inštalovanie bariéry z bojovaní v mori, povedal dnes v Ceute jej predseda.
Španielska vláda po štvrtkových udalostiach nasadila v Ceute armádu a poslala tam ďalších asi 400 policajtov. Taktiež na marockej strane bola posilnená ostraha. Španielska televízia TVE s odvolaním sa na marocké médiá uviedla, že v noci na dnes zasahovala marocká polícia aj slzným plynom a vodnými delami, aby zabránila ďalším davom v ceste do Ceuty. Počty migrantov prichádzajúcich či plaviacich sa do Ceuty z Maroka rástli už skoro dva týždne a vedenie španielskeho autonómneho mesta žiadalo niekoľko dní vládu v Madride o pomoc a tento týždeň aj o vyhlásenie núdzového stavu. Imigračné centrum v Ceute má kapacitu asi 500 osôb a už začiatkom týždňa spal na ulici asi tisíc bežencov.
Obavy pre migračnú krízu v Ceute vyjadrila aj Európska únia a šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že EÚ je v kontakte s marockými úradmi. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner zdôraznil, že nedochádza k žiadnym ďalším presunom na európsku pevninu ani do iných štátov EÚ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron však vyzval na posilnenie kontrol na hraniciach so Španielskom. Paríž či Londýn uviedli, že sú pripravené Španielsku pomôcť, čo ale bližšie nešpecifikovali.
Český premiér Babiš sa vyslovil za uzavretie Schengenu pre Španielsko a hromadné preniknutie migrantov do Ceuty označil za škandál vlády v Madride. Kritizoval ju za to, že tento rok umožnila legalizáciu pobytu migrantom, ktorí trvalo bývali v Španielsku pred 1. januárom a mali čistý trestný register. Zhruba dve tretiny žiadateľov pochádzajú z krajín Strednej a Južnej Ameriky. Sánchezova vláda sa týmto opatrením snaží riešiť nedostatok pracovnej sily v niektorých odvetviach.
Aj podľa dánskej premiérky Mette Frederiksenovej by mala EÚ zvážiť pozastavenie členstva Španielska v schengenskom priestore. "Nekontrolovaná migrácia predstavuje hrozbu pre Európu aj pre Dánsko," doplnila Frederiksenová. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval Španielsko, aby dostalo situáciu v Ceute rýchlo pod kontrolu. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt dnes oznámil, že Nemecko vzhľadom na situáciu v Ceute opätovne predĺži hraničné kontroly, ktoré sú zatiaľ platné do 15. septembra. Na obnovu hraničných kontrol vyzvali tiež talianski politici vrátane premiérky Giorgii Meloniovej. Španielske ministerstvo zahraničia si dnes kvôli tomu predvolalo talianskeho veľvyslanca. Rím, rovnako ako španielska opozícia, tiež nepriamo kritizoval otvorenejší prístup súčasnej španielskej vlády k migrácii. Návrh na obnovu hraničných kontrol podporila aj fínska ministerka vnútra Mária Rantanenová.
Za strašnú označil dnes migračnú krízu v Ceute americký prezident Donald Trump, ktorý vyhlásil, že ak ho o tri roky v Bielom dome vystrieda demokrat, bude to rovnako vyzerať aj v Spojených štátoch. Americké ministerstvo zahraničných vecí kritizovalo španielsku vládu, že sa snaží umožniť masovú nelegálnu migráciu do Európy. Zároveň bez spresnenia uviedlo, že zvažuje kroky na ochranu Američanov pred touto hrozbou.