Ďalší závažný problém: Na Boeingoch 737 MAX objavili nebezpečné nedostatky! Veľké riziko pre ľudí

WASHINGTON – Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) upozornil na možný bezpečnostný problém v stovkách lietadiel Boeing 737 MAX. Niektoré sedadlá podľa úradu nemusia byť správne upevnené, čo by pri núdzovom pristátí alebo silných turbulenciách mohlo predstavovať riziko pre cestujúcich.
Kontroly sa týkajú stoviek lietadiel
FAA navrhol vydať smernicu o letovej spôsobilosti, ktorá nariaďuje skontrolovať 453 lietadiel Boeing 737 MAX registrovaných v Spojených štátoch. Dôvodom je podozrenie, že niektoré zostavy sedadiel neboli správne upevnené do vodiacich koľajníc v podlahe lietadla. O pripravovaných opatreniach informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na americký Federálny úrad pre letectvo (FAA).
Podľa úradu by sa pri núdzovom pristátí alebo počas silných turbulencií mohli sedadlá uvoľniť zo svojho ukotvenia. Takáto situácia by mohla spôsobiť zranenia cestujúcich a zároveň zablokovať uličky či únikové cesty potrebné pri evakuácii lietadla. FAA odhaduje, že na jednom stroji môže byť potrebné skontrolovať až 69 zostáv sedadiel.
Boeing o probléme vedel
Americký výrobca lietadiel uviedol, že letecké spoločnosti na možný problém upozornil už v decembri minulého roka. Zároveň podporil návrh FAA, aby sa doterajšie odporúčania zmenili na povinné kontroly.
Samotná kontrola jedného sedadla by podľa odhadu úradu mala trvať približne dve hodiny a vo väčšine prípadov si nebude vyžadovať výmenu dielov.
Ďalší problém pre Boeing
Ide o ďalší nepríjemný moment pre spoločnosť Boeing, ktorá je v posledných rokoch pod zvýšeným dohľadom regulačných úradov. Pozornosť sa výrazne sprísnila najmä po incidente z januára 2024, keď sa počas letu lietadla Alaska Airlines typu 737 MAX 9 odtrhol panel zakrývajúci núdzový východ. Následné vyšetrovania odhalili viaceré nedostatky vo výrobe aj kontrole kvality.
Súčasný návrh FAA je preventívnym opatrením. Úrad zatiaľ neeviduje prípad, pri ktorom by sa sedadlá počas letu skutočne uvoľnili. Ak bude smernica definitívne schválená, kontroly sa stanú pre dotknuté lietadlá povinné.