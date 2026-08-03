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Škótsko nedovolí lov mláďat suly bielej - napriek takmer 500-ročnej tradícii

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

EDINBURG - Škótske úrady tento rok nepovolili tradičný lov mláďat suly bielej na odľahlom neobývanom ostrove Sula Sgeir. Lov známy ako Guga Hunt sa koná už stáročia a jeho zákaz v roku 2026 úrady zdôvodnili obavami o stav populácie týchto morských vtákov. Informovala o tom agentúra AFP

O povolenie na lov až 2000 mláďat suly bielej požiadala skupina známa ako Men of Ness z obce Ness na ostrove Lewis. Škótsky orgán na ochranu prírody NatureScot však po vyhodnotení najnovších vedeckých údajov dospel k záveru, že lov by mohol mať nepriaznivý vplyv na populáciu suly bielej na ostrove Sula Sgeir.

Lov, ktorý je prvýkrát zaznamenaný už v roku 1549, spočíva v približne 64-kilometrovej plavbe na neobývaný ostrov pri severozápadnom pobreží Škótska. Lovci tam mláďatá suly bielej odoberajú zo skalných hniezd pomocou dlhých tyčí s povrazovou slučkou a následne ich usmrcujú úderom do hlavy. Na ostrove Sula Sgeir ich vypitvajú, ošklbú a nasolia a potom ich prepravia na Lewis, kde sa toto mäso známe ako „guga“ tradične konzumuje.

Lovci v roku 2025 ulovili 485 vtákov a v rokoch 2022-24 sa lov neuskutočnil pre obavy z vtáčej chrípky. NatureScot uviedol, že populáciu suly bielej vtáčia chrípka výrazne zasiahla. Skupina Men of Ness môže o povolenie na lov požiadať opäť v roku 2027, doplnila AFP.

Ochrancovia zvierat, ktorí proti lovu dlhodobo protestujú, zákaz privítali. Časť miestnych obyvateľov však rozhodnutie kritizuje a poukazuje na stáročnú tradíciu lovu, ktorý bol v minulosti dôležitým zdrojom potravy pre obyvateľov odľahlých oblastí Škótska. Zbierali sa aj iné vtáky hniezdiace na útesoch, pričom sa okrem mäsa konzumovali aj vajcia a tuk.

Viac o téme: úradyLovVtákŠkótskoSula biela
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