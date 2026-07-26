Šokujúci prípad: Labradorka sa sfetovala na najvyššej hore Británie! Požrala marihuanu

LONDÝN - Výstup na najvyššiu horu Veľkej Británie sa pre majiteľku päťročnej labradorky zmenil na dramatický boj o jej záchranu. Sučka Tokyo sa začala potácať, prestala ovládať nohy a upadala do bezvedomia. Záchranári ju museli z Ben Nevis zniesť na nosidlách. Až veterinári odhalili pravdepodobnú príčinu jej záhadného kolapsu.
Päťročná čierna labradorka Tokyo sa so svojou majiteľkou Christinou Bluhmeovou vybrala na túru na Ben Nevis v Škótsku. Výlet na najvyššiu horu Veľkej Británie však nabral nečakaný smer.
Približne v polovici výstupu sa dovtedy aktívna a zdravá sučka začala správať zvláštne. Najskôr sa potácala, akoby stratila rovnováhu. Jej stav sa však rýchlo zhoršoval a napokon už nedokázala chodiť.
„Mala veľmi zlý trip,“ opísala neskôr Bluhmeová nečakanú príhodu.
V tej chvíli však ešte netušila, čo jej štvornohú spoločníčku postihlo. Tokyo začala strácať vedomie a jej majiteľka sa obávala najhoršieho.
„Naozaj som si myslela, že ju stratím,“ priznala.
Dvadsaťpäťkilovú sučku znášali na nosidlách
Situáciu komplikovalo miesto, na ktorom Tokyo skolabovala. Ben Nevis meria 1 345 metrov a je najvyššou horou Britských ostrovov. Bluhmeová nemala šancu dostať približne 25-kilogramovú labradorku do údolia sama.
Pomoc privolal jej syn. Šťastnou zhodou okolností sa v tom čase z iného zásahu vracali členovia horskej služby Lochaber Mountain Rescue Team. Keď na skupinu narazili, okamžite sa pustili do záchrany sučky.
Tokyo uložili na nosidlá a začali ju znášať po strmom horskom chodníku.
„Bez neuveriteľného tímu horských záchranárov by som ju jednoducho nedokázala bezpečne dostať z hory. Sama by som 25-kilogramovú labradorku z Ben Nevis nezniesla,“ povedala majiteľka podľa agentúry AP.
Tokyo zostávala počas veľkej časti zostupu v bezvedomí. Záchranári ju napokon dopravili k veterinárom vo Fort William.
Najskôr sa obávali problému s chrbticou
Ani veterinári spočiatku netušili, čo spôsobilo náhly kolaps inak zdravej sučky. Prvé podozrenie smerovalo k možnému problému s chrbticou.
Po konzultácii s toxikologickým centrom však začali príznaky ukazovať iným smerom. Veterinári dospeli k záveru, že Tokyo s najväčšou pravdepodobnosťou počas túry zjedla odhodenú marihuanu.
Jej majiteľka pritom pracuje ako trénerka psov a má približne 25 rokov skúseností. Ani ona však spočiatku nedokázala určiť, čo sa so sučkou deje.
„Bola to veľmi desivá skúsenosť,“ priznala Bluhmeová.
Veterinári podali Tokyo aktívne uhlie a pokračovali v jej liečbe. Výsledok bol našťastie veľmi dobrý. Už nasledujúci deň sa labradorka úplne zotavila.
„Nikdy by mi nenapadlo, že sa s tým stretneme“
Majiteľka sa po dramatickej skúsenosti poďakovala horským záchranárom aj veterinárom. Podľa vlastných slov si uvedomuje, aké veľké šťastie Tokyo mala.
Zároveň upozornila ďalších majiteľov psov, že nebezpečné látky sa môžu nachádzať aj na miestach, kde by ich nikto nečakal.
„Prosím, uvedomte si, že odhodené drogy a iné toxické látky možno niekedy nájsť aj na tých najkrajších miestach v prírode. Nikdy by mi nenapadlo, že sa s niečím takým stretneme,“ odkázala ostatným.
Psy sú na účinky konope citlivejšie ako ľudia. Podľa britskej veterinárnej služby Vets Now majú v mozgu viac kanabinoidných receptorov. Po požití sa môžu objaviť problémy s rovnováhou, dezorientácia, malátnosť či neschopnosť postaviť sa.
Pre Tokyo sa však dramatický výlet skončil dobre. Horská služba potvrdila, že zvyčajne veľmi aktívna pracovná sučka sa úplne zotavila a po nečakanom dobrodružstve je opäť vo svojej obvyklej forme.