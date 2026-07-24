Kaja Kallasová spochybnila dôvody USA na uvalenie ciel na tovar EÚ, žiada vysvetlenie

MANILA - Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v piatok spochybnila dôvody Washingtonu na uvalenie nových ciel na európsky tovar. USA tvrdia, že k tomu pristúpili pre nedostatočnú kontrolu nútenej práce v EÚ, čo Kallasová označila za nepodložené tvrdenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nemôžete toto povedať o Európskej únii,“ uviedla Kallasová pre Reuters popri schôdzke Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) v Manile. „Keď si porovnáte naše zákony s tými v Spojených štátoch, máme platenú dovolenku, máme veľmi dobré pracovné podmienky pre našich zamestnancov, (toto tvrdenie) naozaj nemá žiadny (pevný) základ,“ zdôraznila. Podľa Kallasovej bude EÚ žiadať od Washingtonu objasnenie. Zároveň podotkla, že Únia dodržala záväzky vyplývajúce z transatlantickej obchodnej dohody uzavretej minulý rok a nové clá ju prekvapili. „Mali sme dohodu s Amerikou a my sme túto dohodu dodržali, aspoň z našej strany,“ dodala Kallasová.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok zavedie nové clá vo výške od desať do 12,5 percenta na 60 obchodných partnerov vrátane EÚ. „Spojené štáty majú už takmer storočie zákaz dovozu tovaru pochádzajúceho z nútenej práce a tento zákaz dôsledne uplatňujú. Už dávno je načase, aby tak urobili aj naši obchodní partneri,“ uviedol americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer.
Európska únia patrí medzi obmedzený počet obchodných partnerov USA, pre ktorých sa nové clá nepripočítavajú k už existujúcim vzhľadom na doložku najvyšších výhod. Hovorca Európskej komisie označil kroky USA za pozitívne, i keď k tomu EK pristupuje opatrne. „EÚ kladne hodnotí skutočnosť, že tento výsledok je v súlade s colnými záväzkami USA dohodnutými v rámci spoločného vyhlásenia EÚ a USA,“ uviedol hovorca. Podľa jeho slov ide o „pozitívny impulz“ na preskúmanie ďalších colných výnimiek a prehĺbenie spolupráce, napísal Reuters. Únia očakáva, že Washington bude naďalej dodržiavať podmienky dohody uzavretej v júli minulého roka v Škótsku, dodal hovorca.