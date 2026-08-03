Opití vodiči ohrozovali cestnú premávku! V Nitrianskom kraji nafúkali vyše dvoch promile

NITRA - Troch vodičov v stave silnej opitosti odhalili policajti na cestách Nitrianskeho kraja počas uplynulého víkendu. Medzi obcami Čakajovce a Jelšovce v okrese Nitra spozorovali vozidlo Volkswagen Touareg jazdiace zo strany na stranu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo zastavili, vodič sa podrobil dychovej skúške na alkohol. Tá potvrdila 1,98 promile. Alkohol v dychu vodiča mal stúpajúcu tendenciu, opakovanou dychovou skúškou mu bolo nameraných 2,25 promile.
V Šuranoch v okrese Nové Zámky policajti kontrolovali 44-ročného vodiča vozidla Renault Kangoo. Muž pri kontrole nafúkal 2,46 promile. V Šali počas kontroly nafúkal 27-ročný vodič vozidla BMW 2,42 promile alkoholu. Všetci traja vodiči skončili v policajnej cele. Obvinení boli z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.