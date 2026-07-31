Raši reaguje na migračnú krízu: Slovensko je pripravené chrániť hranice EÚ

BRATISLAVA - Aktuálne udalosti v španielskej Ceute ukazujú, že ide o problém, ktorý presahuje hranice jedného štátu a vyžaduje si spoločnú európsku odpoveď. Vyhlásil to predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Zároveň deklaroval, že Slovensko je pripravené podporiť účinné spoločné európske riešenia na ochranu vonkajšej hranice Európskej únie (EÚ).
„S veľkým znepokojením sledujem aktuálny vývoj migračnej krízy v Španielsku. Chcem vyjadriť solidaritu so španielskymi občanmi, tamojšími bezpečnostnými zložkami aj predstaviteľmi štátu, ktorí čelia mimoriadne náročnej situácii na vonkajšej hranici Európskej únie,“ napísal na sociálnej sieti Raši.
Ochrana vonkajších hraníc EÚ musí byť podľa jeho slov spoločnou zodpovednosťou všetkých členských štátov. „Ak je pod tlakom jedna krajina, je pod tlakom celá Európska únia,“ podotkol. Slovensko podľa predsedu parlamentu stojí pri Španielsku a je pripravené podporiť riešenia na ochranu hraníc Únie, efektívnejšie bojovať proti prevádzačským sieťam, zlepšiť spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu a zabezpečiť, aby boli pravidlá ochrany schengenského priestoru dôsledne uplatňované.
„Európa musí konať rýchlo, koordinovane a rozhodne. V prípade potreby je nevyhnutné bezodkladne zvolať príslušné rokovania na úrovni Európskej únie, aby boli prijaté účinné opatrenia skôr, než sa kríza ešte viac prehĺbi,“ vyzval. V tejto chvíli je podľa Rašiho najdôležitejšie, aby Európa vystupovala jednotne, niesla spoločnú zodpovednosť a prijímala rozhodnutia, ktoré budú účinné, realistické a včasné. Prerozdeľovanie migrantov však za riešenie nepovažuje.
Do španielskej Ceuty prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí. Španielska vláda medzitým aktualizovala počet obetí pokusov o prekročenie hranice na 57. Niektorí z nich sa utopili, ďalší zahynuli v tlačenici. Hovorca uviedol, že telá boli nájdené na španielskej strane hranice, pričom ďalšie obete môžu byť aj na marockej strane.