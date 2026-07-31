Migračná kríza rozdelila Európu: Fico sa postavil proti vylúčeniu Španielska

BRATISLAVA - Vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru aktuálnu migračnú krízu v španielskej autonómnej oblasti Ceuta nevyrieši. Slovensko je pripravené krajine pomôcť policajnými silami či technikou na ochranu vonkajších hraníc. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti.
„Vláda SR dlhodobo zastáva názor, že najefektívnejšou prevenciou proti nelegálnej migrácii je dôsledná ochrana tzv. schengenských hraníc, t.z. urobiť všetko možné aj nemožné, aby sa zabránilo nelegálnym migrantom vstúpiť bez povolenia na územie členských krajín EÚ. Je zvláštne sledovať pokrytectvo mnohých členských štátov EÚ, ako aj predstaviteľov EÚ, ktorí ešte pred niekoľkými rokmi svojím laxným prístupom umožnili nelegálnym migrantom v obrovských počtoch vstúpiť do členských krajín EÚ a spôsobiť vážne krízové stavy,“ vyhlásil premiér.
Do španielskej Ceuty preniklo z Maroka v uplynulých dňoch približne 60.000 ľudí, oznámil v piatok starosta tohto autonómneho mesta Jesús Vivas. Situácia je podľa neho neudržateľná. Späť do Maroka sa ich vrátilo už viac než 48.000. Pri pokuse dostať sa do španielskej enklávy zahynulo minimálne 57 ľudí.
Na pozastavenie účasti Španielska v schengene vyzvalo Taliansko. Krajina je v súvislosti s migračnou krízou v španielskej enkláve Ceuta v severnej Afrike podľa premiérky Giorgie Meloniovej pripravená zaviesť mimoriadne opatrenia vrátane dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru.