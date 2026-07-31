Šokujúci útok v mestskom parku za bieleho dňa: Neznámy muž sexuálne napadol tínedžera!

CROWLAND - Obyvatelia anglického grófstva Lincolnshire sú v šoku po mimoriadne závažnom incidente, ku ktorému malo dôjsť za bieleho dňa v mestskom parku. Polícia vyšetruje údajné brutálne sexuálne napadnutie tínedžera a po páchateľovi intenzívne pátra.
K útoku malo dôjsť v stredu (29. 7.) medzi 12.15 h a 12.45 h v parku Snowden Pavilion Park v meste Crowland neďaleko basketbalových ihrísk, píšu noviny The Sun. Záchranné zložky boli na miesto privolané krátko pred 13. hodinou, približne o 12.51 h. Podľa doterajších informácií sa obeťou stal tínedžer, ktorý mal byť vážne sexuálne napadnutý neznámym mužom. Chlapcovi je v súčasnosti poskytovaná pomoc špeciálne vyškolených policajných pracovníkov.
Vyšetrovatelia opísali podozrivého ako muža štíhlej postavy, pravdepodobne zmiešaného etnického pôvodu. V čase útoku mal na sebe sivú teplákovú súpravu s kapucňou, čiernu šiltovku, čiernu masku zakrývajúcu ústa a nos a čierne rukavice.
Polícia spustia vyšetrovanie
Polícia okamžite spustila rozsiahle vyšetrovanie a preveruje všetky okolnosti prípadu vrátane pohybu podozrivého pred aj po útoku. „Nepretržite pracujeme na identifikácii osoby zodpovednej za tento čin. Rozbehli sme viacero vyšetrovacích línií a teraz žiadame o pomoc aj verejnosť,“ uviedol hlavný vyšetrovateľ Marc Horsewood. Zároveň vyzval všetkých, ktorí sa v čase incidentu nachádzali v okolí parku, aby kontaktovali políciu, aj keď sa im ich informácie zdajú bezvýznamné.
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„Obzvlášť by sme radi hovorili s ľuďmi, ktorí môžu mať fotografie, záznamy z palubných kamier, kamerových zvončekov alebo akékoľvek iné videozáznamy, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní,“ dodal.
Podľa vyšetrovateľov ide o mimoriadne závažný prípad, ktorý prirodzene vyvoláva obavy medzi miestnymi obyvateľmi. Polícia preto ubezpečuje verejnosť, že prípadu venuje maximálnu pozornosť a nasadila na vyšetrovanie značné množstvo síl. Počas pokračujúceho vyšetrovania bude v okolí parku zvýšená prítomnosť policajných hliadok.