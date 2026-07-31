Bleskové rozhodnutie Talianska: Štát ruší voľný hraničný pohyb so Španielskom!

RÍM - Taliansko v reakcii na migračnú krízu v španielskej Ceute na severe Afriky oznámilo pozastavenie uplatňovania schengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb so Španielskom. Hoci oba štáty nemajú spoločnú pozemnú hranicu, opatrenie sa dotkne ľudí cestujúcich medzi oboma krajinami letecky alebo po mori, informuje agentúra Reuters.
Talianske ministerstvo vnútra vo vyhlásení uviedlo, že sa zároveň s Francúzskom dohodlo na posilnení kontrol pozdĺž francúzsko-talianskej pozemnej hranice s cieľom zabrániť vstupu ľudí bez potrebných dokladov. Kritici vlády premiérky Giorgie Meloniovej označili toto opatrenie za symbolické gesto určené najmä domácemu publiku. Poukázali na to, že neexistujú dôkazy, že by migranti v Ceute plánovali smerovať do Talianska.
Meloniová už vo štvrtok večer avizovala pripravenosť zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu hraníc a bezpečnosti občanov vrátane pozastavenia uplatňovania schengenských pravidiel voči Španielsku. Schengenský priestor umožňuje cestovanie bez pasových kontrol medzi 29 európskymi krajinami. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach z dôvodov bezpečnosti alebo verejného poriadku.
Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok kritizoval „demagógiu“ Talianska po tom, čo Rím vyzval na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom. Kriticky sa voči týmto krokom postavil v piatok aj premiér Pedro Sánchez. „Teraz nie je čas na rozdeľovanie. Je čas pokračovať v budovaní silnej a zjednotenej EÚ,“ napísal na sociálnej sieti X.
Ku kritike Madridu sa pridal napríklad aj český premiér Andrej Babiš. Situáciu označil za škandál, ktorý podľa neho spôsobila španielska vláda. Uviedol, že pre Španielsko by sa mal okamžite uzavrieť celý schengenský priestor. Do Ceuty prenikli z Maroka v uplynulých dňoch desaťtisíce ľudí. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynulo najmenej 57 ľudí a viac než 48.000 ľudí úrady vrátili do Maroka.