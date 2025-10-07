Šokujúce VIDEO: Migrant preletel hranicu na paraglajde: Polícia našla len opustené vybavenie

CEUTA - Šokujúce zábery zachytili okamih, keď neznámy migrant preletel z Maroka do Európy na paraglajde – priamo ponad prísne strážený hraničný plot španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike. Polícia, ktorá jeho let sledovala na bezpečnostných kamerách, po príchode na miesto objavila len opustené viacfarebné paraglajdové vybavenie ukryté v kroví.
Prvý vzdušný prelet cez túto hranicu
Ako informoval britský denník The Sun, ide pravdepodobne o prvý prípad v histórii, keď sa niekto pokúsil o ilegálny prechod hranice pomocou paraglajdu. Na videu je vidieť, ako muž prelieta ponad marocké pohorie Jebel Musa a následne pristáva na európskej pôde v oblasti Sidi Ibrahim pri meste Ceuta – obľúbenej lokalite turistov a cyklistov.
Miesto, kde dopadol, bolo okamžite prehľadané, no po odvážnom migrantovi sa zľahla zem. Polícia začala rozsiahle pátranie, pričom zatiaľ nie je známe, či ide o Maročana alebo migranta zo subsaharskej Afriky.
„Nebude ich veľa, je to drahé a riskantné“
Podľa miestnych médií má mať muž približne dvadsať rokov a svoj let mal načasovať tak, aby sa prekrýval s pravidelným presunom migrantov z Ceuty na španielske územie. „Nemyslíme si, že sa o to pokúsi veľa ďalších. Je to nebezpečné, nákladné a vyžaduje to skúsenosti,“ uviedol policajný zdroj pre The Sun.
Migranti skúšajú stále odvážnejšie metódy
Ceuta, spolu s Melillou, patrí medzi dve španielske enklávy v Afrike a je častým cieľom utečencov snažiacich sa dostať do Európy. Väčšina z nich sa pokúša preliezť dvojitý hraničný plot vysoký približne desať metrov, ktorý je vybavený ostnatým drôtom, elektronickými senzormi a reflektormi. Iní riskujú život v mori – ako napríklad Somálčan, ktorý nedávno preplával viac ako šesť kilometrov z marockého Belionesu a teraz čaká na presun na španielsku pevninu.
Tento rok však pribúdajú signály, že migranti hľadajú nové, kreatívne cesty. Skupiny zo subsaharskej Afriky zverejňovali na TikToku videá s paraglajdovým vybavením a podľa miestnych médií sa dokonca objavil aj online „návod“, ako prelet zorganizovať.
Nárast pokusov o prechod
Len medzi januárom a júlom tohto roka sa podľa španielskeho ministerstva vnútra podarilo 1 452 nelegálnym migrantom dostať do Ceuty po súši – čo je o sedem percent viac než v rovnakom období minulého roka. Okrem pokusov o prelezenie plotov sa čoraz častejšie objavujú aj prípady pašovania migrantov v autách.
Hoci paraglajdový prelet vyvolal senzáciu, experti varujú, že ide o extrémne riskantný spôsob úteku. Ako dodala polícia, „v tomto prípade išlo skôr o výnimku než o nový trend“.