MIMORIADNY ONLINE Rusko útočilo na Záporožie: Hlásia 25 zranených vrátane detí! Ukrajina zaútočila na Petrohrad

KYJEV - Najmenej 25 ľudí utrpelo zranenia pri ruských útokoch vo štvrtok v meste Záporožie na juhu Ukrajiny. Podľa gubernátora Záporožskej oblasti Ivana Fedorova je zranených aj šesť mladistvých vrátane trojmesačného dieťaťa, informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
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6:40 Ukrajinské drony v piatok zasiahli sklad neďaleko Petrohradu a zapríčinili požiar, pre ktorý sa nad týmto mestom valil hustý dym. Informuje o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá a zábery na sociálnych sieťach. „Petrohrad sa stal terčom útoku vojenských bezpilotných lietadiel... úder zasiahol objekty civilnej infraštruktúry,“ uviedol gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko na sociálnych sieťach. Reportér AFP informoval, že v piatok ráno sa nad výškovými budovami v Petrohrade dvíhal sivý dym.
Ukrajina sa podľa AFP zamerala na Petrohrad v čase, keď zintenzívňuje svoje útoky dronmi na ruské energetické, vojenské a ligistické zariadenia. Podľa tamojších médií sa ukrajinské útoky zamerali na sklady spoločnosti s elektronikou Wildberries. Táto spoločnosť tvrdí, že dva jej sklady v meste dočasne pozastavili operácie, pričom neuviedla žiadne podrobnosti.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že táto spoločnosť skladuje a prepravuje komponenty pre sankcionované vojenské vybavenie. Kyjev označuje túto svoju kampaň za „diaľkové sankcie“ a tvrdí, že ukrajinské údery sú oprávnenou odvetou za nočné útoky Ruska dronmi a raketami na jeho mestá. Ukrajinské útoky zapríčinili v Rusku palivovú krízu.
6:06 Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vo štvrtok telefonicky hovoril s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Jurajom Blanárom. Šéfovia diplomacií diskutovali okrem iného aj o situácii na bojisku a rozvoji bilaterálnej spolupráce medzi Ukrajinou a SR. Informuje o tom príspevok Sybihu na sociálnej sieti X. „Informoval som svojho kolegu o eskalujúcich ruských hrozbách voči slobode plavby v Čiernom mori. Konanie Ruska predstavuje vážnu hrozbu pre regionálnu bezpečnosť aj pre globálnu potravinovú bezpečnosť,“ napísal ukrajinský minister.
Ministri podľa slov Sybihu diskutovali aj o tom, ako môžu Ukrajina a Slovensko spoločne s partnermi spojiť úsilie s cieľom zabezpečiť slobodu námornej plavby a posilniť alternatívne exportné trasy. „Hovorili sme aj o situácii na bojisku, ďalšom rozvoji našej bilaterálnej spolupráce vrátane príprav na ďalšie kolo ukrajinsko-slovenských medzivládnych konzultácií a o pristúpení Ukrajiny k Európskej únii,“ priblížil Sybiha. Šéf ukrajinskej diplomacie na záver uviedol, že sa poďakoval Slovensku za podporu otvorenia prvého a šiesteho vyjednávacieho klastra prístupových rokovaní, ako aj za prínos k prijatiu 21. sankčného balíka EÚ voči Rusku, na ktorom sa zástupcovia členských štátov EÚ dohodli vo štvrtok v Bruseli. Sybiha dodal, že so slovenským ministrom sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte.
Ruské bombové útoky v Záporoží zranili 25 ľudí vrátane detí
Fedorov na platforme Telegram uviedol, že Rusko zhodilo na mesto päť kĺzavých bômb, v dôsledku čoho sú poškodené obytné budovy a súkromné zdravotnícke zariadenie. Mesto Záporožie je často terčom útokov ruskej armády, keďže sa nachádza blízko frontovej línie. Civilisti sú pravidelne obeťami týchto útokov, konštatuje DPA. Záporožská oblasť je jednou zo štyroch ukrajinských oblastí, ktorú Rusko v roku 2022 nezákonne anektovalo.
V tejto oblasti sa nachádza aj jadrová elektráreň, ktorú okupuje Rusko. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok uviedla, že vojenská aktivita narušila dodávky vody do častí tejto elektrárne a aj do okolitých oblastí na juhovýchode Ukrajiny, informuje agentúra Reuters.
Podľa generálneho riaditeľa MAAE Rafaela Grossiho nedošlo k nedostatku vody potrebnej na zabezpečenie chladenia paliva v reaktoroch. Konštatoval však, že útoky v meste Enerhodar a v jeho blízkosti, kde žije väčšina pracovníkov elektrárne, „cielili okrem iných lokalít aj na miestnu elektrickú infraštruktúru, čo viedlo prerušeniu dodávok vody v meste a aj v areáli jadrovej elektrárne“. Tamojší pozorovatelia MAAE majú podľa neho od 18. júla len obmedzený prístup k tečúcej vode. Pri zmienke o vojenskej aktivite neuviedol, či za ňu nesie zodpovednosť Rusko alebo Ukrajina, konštatuje Reuters.