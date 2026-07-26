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Desivé slová experta: Rusko prestane existovať! Palivová kríza je len začiatok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: X/OSINTtechnical)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA – Rusko zápasí s nedostatkom pohonných hmôt a podľa niektorých odborníkov nejde o krátkodobý výpadok. Analytici upozorňujú, že problémy s benzínom a naftou môžu odhaliť oveľa vážnejšie slabiny ruskej ekonomiky, ktorú už niekoľko rokov zaťažuje vojna na Ukrajine aj medzinárodné sankcie.

Na čerpacích staniciach chýba benzín aj nafta

Vo viacerých ruských regiónoch sa v posledných týždňoch objavili správy o prázdnych nádržiach na čerpacích staniciach, obmedzení predaja palív aj dlhých radoch motoristov. Agentúra Reuters informovala, že najväčšie problémy hlásia oblasti na juhu Ruska a okupovaný Krym. Moskva preto presúva dodávky zo sibírskych rafinérií a snaží sa zabezpečiť dodatočné dodávky aj zo zahraničia.

Podľa analytikov ide o dôsledok kombinácie viacerých faktorov – od ukrajinských útokov na ropné rafinérie cez logistické komplikácie až po rastúce nároky armády na zásobovanie palivami.

Expert: Je to len začiatok

Poľský analytik Bartłomiej Kot v rozhovore pre portál O2 upozornil, že palivová kríza môže byť iba prvým viditeľným prejavom hlbších problémov.

„Palivo je len začiatok. Ak štát nedokáže zabezpečiť dostatok benzínu a nafty, skôr či neskôr sa to prejaví aj v ďalších oblastiach ekonomiky,“ uviedol.

Podľa neho bude čoraz náročnejšie udržať v chode dopravu, poľnohospodárstvo aj priemysel, ak bude pokračovať tlak na energetickú infraštruktúru a zároveň porastú vojnové výdavky.

Súčasný model nemusí vydržať

Kot zároveň tvrdí, že Rusko sa dostáva do situácie, keď sa jednotlivé problémy začínajú navzájom zosilňovať.

„To, čo dnes vidíme na čerpacích staniciach, je len symptóm. Ak sa nič nezmení, súčasný model fungovania ruského štátu nebude možné dlhodobo udržať,“ myslí si expert.

Jeho slová prichádzajú v čase, keď ruská vláda prijíma mimoriadne opatrenia na stabilizáciu trhu s pohonnými hmotami. Okrem presmerovania dodávok z iných regiónov obmedzuje vývoz niektorých palív a hľadá nové zdroje dovozu.

Útoky na rafinérie menia situáciu

K problémom výrazne prispievajú aj opakované ukrajinské útoky bezpilotnými lietadlami na ruské rafinérie. Reuters pripomína, že poškodenie viacerých spracovateľských závodov znížilo výrobu benzínu a nafty práve v období zvýšeného letného dopytu.

Analytici preto upozorňujú, že ak sa nepodarí obnoviť výrobu a logistiku, Rusko môže v najbližších mesiacoch čeliť nielen ďalšiemu nedostatku pohonných hmôt, ale aj problémom v zásobovaní a raste cien.

Viac o téme: ExpertProblémyAnalytikRuskoUkrajinaPalivová krízaOslabená ekonomikaBartłomiej Kot
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