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Putin má ďalší obrovský problém: Rusko sa mu rozpadá pod rukami!

Ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)
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MOSKVA - Nedostatok pohonných hmôt spôsobuje ruským farmárom vážne problémy počas žatvy. V niektorých oblastiach čakajú na naftu v dlhých radoch, čo môže viesť k výrazným stratám na úrode a následne aj k rastu cien potravín.

Ruské poľnohospodárstvo čelí uprostred žatvy nečakaným komplikáciám. Hoci sa v krajine očakáva dobrá úroda obilia, mnohí farmári upozorňujú, že bez dostatku nafty ju nedokážu včas pozbierať. Problémy s dodávkami paliva sa pritom objavili po sérii ukrajinských útokov na ruskú energetickú infraštruktúru, ktoré zasiahli viaceré rafinérie.

Nedostatok paliva komplikuje žatvu

Palivová kríza zasiahla viaceré regióny južného Ruska vrátane Rostovskej oblasti, Krasnodarského a Stavropoľského kraja, ktoré patria medzi najvýznamnejších producentov obilnín v krajine. Farmári hovoria nielen o nedostatku nafty, ale aj o dlhých čakaniach na čerpacích staniciach a limitoch na tankovanie.

Ruský ekonóm Igor Lipsic pre portál Nastojaščeje vremja upozornil, že menší poľnohospodári často nemajú vytvorené zásoby pohonných hmôt. Kombajny pritom spotrebujú približne 30 až 50 litrov nafty za hodinu práce, takže aj krátkodobý výpadok môže výrazne narušiť priebeh zberu úrody.

Časť obilia môže zostať na poliach

Analytici varujú, že ak sa situácia rýchlo nezlepší, na poliach môže zostať nepozbieraných približne 10 až 20 percent úrody. Najväčšie obavy panujú práve v Rostovskej oblasti, kde sa bežne zozbiera okolo desať miliónov ton obilia. Miestni poľnohospodári odhadujú možné straty až na 15 percent.

Na problémy upozornil aj magazín Forbes, podľa ktorého kombajny potrebujú počas jednej pracovnej zmeny približne 300 litrov nafty. Na mnohých čerpacích staniciach však platia limity, ktoré umožňujú natankovať iba 20 až 200 litrov paliva.

Útoky na rafinérie zasiahli aj export

Súčasná situácia je dôsledkom opakovaných útokov ukrajinských dronov na ruské rafinérie a sklady pohonných hmôt. Tie podľa viacerých analytikov obmedzili výrobu palív a spôsobili ich nedostatok na domácom trhu. Ruská vláda sa snaží presmerovať dodávky nafty k strategickým odvetviam vrátane poľnohospodárstva, no problémy zatiaľ pretrvávajú.

Okrem samotného nedostatku nafty sa farmári stretávajú aj s komplikovanejším vývozom obilia. Napätá bezpečnostná situácia v Azovskom mori podľa agentúry Reuters obmedzuje obchod a znižuje záujem odberateľov o ruské obilie, čo ešte viac zhoršuje ekonomickú situáciu pestovateľov.

Vyššie ceny môžu pocítiť aj spotrebitelia

Nezávislí ruskí ekonomickí analytici odhadujú, že pretrvávajúca palivová kríza môže urýchliť rast inflácie približne k hranici desiatich percent. Zároveň upozorňujú, že ceny niektorých základných potravín by sa mohli zvýšiť o 25 až 30 percent, pričom pri niektorých výrobkoch nevylučujú ani výraznejší rast.

Rusko patrí medzi najväčších svetových exportérov pšenice. Ak by sa problémy so zberom úrody a logistikou prehĺbili, mohlo by to ovplyvniť nielen domáci trh, ale aj svetový obchod s obilninami. Reuters upozorňuje, že v prípade pokračovania súčasných problémov by ruský export pšenice mohol v tejto sezóne klesnúť o päť až desať miliónov ton.

Viac o téme: NaftaObilieŽatvaFarmáriRafinérieRuskoVladimir PutinUkrajinaPalivová kríza
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