Šokujúce odhalenie: TOTO je najväčšia Putinova slabina! Rusku spôsobuje obrovské problémy

MOSKVA - Ukrajinské útoky na ruské rafinérie a palivovú infraštruktúru začínajú citeľne zasahovať aj bežných obyvateľov. V niektorých oblastiach Ruska sa objavujú problémy s dostupnosťou benzínu, dlhé rady pri čerpacích staniciach aj prudký rast cien.
Ukrajinské útoky na ruské rafinérie a ďalšie objekty palivovej infraštruktúry zvyšujú tlak na Moskvu. Dopady už nepociťuje len ruská armáda a priemysel, ale čoraz viac aj obyvatelia krajiny.
Podľa poľského analytika Pawła Jeżowského sa situácia na ruskom trhu s palivami zhoršuje z týždňa na týždeň. Nedostatok benzínu, nafty či leteckého paliva sa podľa neho postupne premieta do rastu cien a môže mať vplyv aj na infláciu, píše Polsat News.
Ruské rafinérie sa stali terčom útokov
Ukrajina v poslednom období opakovane útočí na ropné rafinérie, sklady paliva a ďalšie strategické zariadenia na ruskom území. Cieľom týchto operácií je oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu a zároveň narušiť zásobovanie ruskej armády.
Jeżowski upozornil, že problémy s palivom už nezasahujú iba civilnú dopravu. Dôsledky môžu pocítiť aj administratívne úrady, letecký sektor či ozbrojené sily.
„Palivová kríza sa z týždňa na týždeň zhoršuje a má vplyv na oficiálnu aj neoficiálnu infláciu,“ uviedol analytik v rozhovore pre kanál Historia Realna.
Benzín na Kryme prudko zdražel
Podľa údajov ruského štatistického úradu Rosstat vzrástli ceny benzínu v Rusku od začiatku roka približne o pätinu. Reálna situácia však môže byť v niektorých regiónoch ešte horšia.
Výrazným príkladom je Ruskom okupovaný Krym. Jeżowski upozornil, že v Jalte sa cena jedného litra benzínu po prepočte vyšplhala približne na 21 eur. Problémy s palivami tam sprevádzajú aj obavy z nedostatku ďalšieho tovaru.
Reuters už začiatkom júla informovala, že ceny benzínu v Sevastopole, najväčšom meste na Ruskom ovládanom Kryme, vzrástli v priebehu jedného týždňa približne o 30 percent. V niektorých častiach Ruska sa objavili dlhé rady pri čerpacích staniciach a miestne úrady začali zavádzať obmedzenia predaja paliva.
Moskva hľadá benzín v zahraničí
Ruské úrady a energetické firmy sa podľa Jeżowského snažia riešiť výpadky aj dovozom pohonných hmôt zo zahraničia. Moskva má podľa jeho slov nakupovať viac benzínu z Bieloruska a hľadať nové zdroje aj v Indii.
Najnovšie informácie Reuters naznačujú, že ruské spoločnosti vrátane Rosneftu, Gazprom Neftu a Lukoilu oslovili indické rafinérie so záujmom o dodávky benzínu. Agentúra zároveň uviedla, že po ukrajinských útokoch môže byť mimo prevádzky približne 40 percent ruskej rafinérskej kapacity.
Takýto krok je pre Rusko nezvyčajný, keďže krajina patrí medzi najväčších producentov ropy na svete. Problémom však nie je samotná ťažba suroviny, ale jej spracovanie na benzín, naftu a ďalšie palivá.
Palivová kríza môže zvýšiť tlak na Kremeľ
Ježowski nepredpokladá, že by nedostatok pohonných hmôt automaticky viedol k rozpadu Ruska. Palivová kríza však podľa neho môže výrazne oslabiť stabilitu režimu Vladimira Putina.
Rast cien, obmedzená dostupnosť benzínu a problémy so zásobovaním môžu postupne zvyšovať nespokojnosť obyvateľov. Ukrajinské útoky na energetickú infraštruktúru tak podľa analytikov predstavujú jednu z ciest, ako Moskve skomplikovať financovanie vojny aj fungovanie celej ekonomiky.