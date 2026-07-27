Sýria sa snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom

DAMASK - Sýria sa pokúša uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom, uviedol sýrsky prezident Ahmad Šara v rozhovore pre stanicu Al-Džazíra v nedeľu. Informuje o tom agentúra Reuters.
Dohoda by podľa sýrskeho lídra mohla otvoriť cestu ku komplexnému mieru medzi oboma krajinami bez toho, aby sa ohrozilo právo Sýrie na Golanské výšiny, ktoré Izrael okupuje od roku 1967 a anektoval v roku 1981. Podľa Šara sa Sýria pokúša do svojich snáh zapojiť viacero krajín, aby prinútila Izrael prijať vyváženejší prístup k Damasku, no zároveň sa krajina chce vyhnúť konfliktu.
Krátko po páde vlády bývalého lídra Bašára Asada v decembri 2024 vtrhli izraelské jednotky do Sýrie a obsadili strategické územia. Odvtedy izraelská armáda podnikla útoky na Sýriu a zadržala osoby priamo na území krajiny.
Vyjadrenia prezidenta korešpondovali so slovami generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý po návšteve Sýrie v nedeľňajšom vyhlásení vyzval na rešpektovanie jej suverenity, nezávislosti, jednoty a územnej celistvosti. „Porušenia dohody o stiahnutí síl z roku 1974 zo strany Izraela sú neprijateľné a musia prestať,“ uviedol Guterres.
Prezident v nedeľu zároveň ozrejmil, že jeho vláda „nezvažuje vojenský zásah“ v Libanone. Americký prezident Donald Trump opakovane naznačoval možnú účasť Damasku na konflikte v Libanone medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. Šara však už v júni poprel, že by sa Sýria vojensky angažovala v Libanone a uviedol, že sa zameriava na „ekonomické kanály“ medzi oboma krajinami.