Trump zvažuje masívny útok na Irán: Izrael by sa pridal do dvoch minút

WASHIGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok v rozhovore pre portál Axios povedal, že vážne zvažuje rozsiahly útok na Irán. Rozhodnutie zatiaľ podľa svojich slov neurobil, uznal však, že by malo dôsledky. Izrael by sa podľa Trumpa k prípadným americkým úderom pridal „do dvoch minút“, keby ho o to požiadal.
„Zvažujem rozsiahly útok. Väčší než kedykoľvek predtým. Som blízko k tomu, aby som sa rozhodol. Sme na to všetci pripravení,“ povedal šéf Bieleho domu v krátkom rozhovore. Tvrdil, že Iránci si toho „ešte dosť nevytrpeli“.
Teherán chce podľa Trumpa rokovať, ale zatiaľ nie je pripravený uzavrieť dohodu s Washingtonom. Obe strany 17. júna podpísali memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo dočasné prímerie a stanovilo 60-dňovú lehotu na rokovania o konečnej mierovej dohode.
Trump však 9. júla vyhlásil prímerie za skončené po iránskych útokoch na plavidlá v Hormuzskom prielive. USA a Irán odvtedy pokračujú vo vzájomných útokoch. Ústredné velenie armády USA (CENTCOM) oznámilo v noci na štvrtok najnovšiu vlnu úderov na Irán, ktoré americké sily podnikli už 12. noc po sebe.
Denník Wall Street Journal (WSJ) v stredu informoval, že USA sa zrejme pripravujú na ďalšiu eskaláciu konfliktu s Iránom. V uplynulých týždňoch boli do regiónu vyslané jednotky špeciálnych operácií zo svojich amerických základní, ako aj ďalšie lietadlá a zdravotnícky personál.