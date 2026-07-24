Českom otriasa obrovská tragédia: Matka mala dobodať vlastné dieťa! Potom chcela zabiť aj seba

JABLONEC NAD NISOU – Českí kriminalisti vyšetrujú mimoriadne tragický prípad, ktorý vo štvrtok otriasol českou verejnosťou. V jednom z bytov v Jablonci nad Nisou zomrelo malé dieťa. Podľa doterajších informácií je z jeho vraždy podozrivá jeho vlastná matka, ktorá sa po útoku mala pokúsiť o samovraždu.
Polícia potvrdila násilný trestný čin
Liberecká polícia vo štvrtok popoludní oznámila, že v Jablonci nad Nisou vyšetruje okolnosti obzvlášť závažného zločinu. Vyšetrovatelia vzhľadom na citlivosť prípadu zatiaľ nezverejnili podrobnosti, zároveň však ubezpečili, že obyvateľom mesta nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo.
Prvé informácie o tragédii priniesla agentúra AKTU.cz, podľa ktorej mala žena v byte zaútočiť nožom na svoje malé dieťa.
Dieťa zraneniam podľahlo
Podľa doteraz známych informácií dieťa utrpelo také vážne bodné poranenia, že mu už záchranári nedokázali pomôcť. Na miesto okamžite dorazili policajti, záchranná služba aj kriminalistickí technici, ktorí zabezpečovali stopy potrebné na vyšetrovanie.
Ako informoval Blesk s odvolaním sa na svedkov z okolia, pred bytovým domom zasahovalo viacero záchranných zložiek a neskôr prišla aj pohrebná služba.
Matku zadržali, potom skončila v nemocnici
Podľa informácií CNN Prima NEWS sa žena po útoku mala pokúsiť ukončiť vlastný život. Záchranári ju však previezli do nemocnice, kde zostala pod dohľadom lekárov. Polícia ju následne zadržala ako hlavnú podozrivú.
Kriminalisti zatiaľ nepotvrdili vek dieťaťa ani to, čo tragédii predchádzalo. Nevyjadrili sa ani k možnému motívu činu.
Odpovede má priniesť vyšetrovanie
Vyšetrovatelia teraz čakajú na výsledky súdnej pitvy aj znaleckých posudkov, ktoré by mali objasniť presný priebeh tragédie. České médiá zároveň upozorňujú, že polícia bude preverovať aj psychický stav ženy a okolnosti, ktoré mohli viesť k jednému z najotrasnejších rodinných prípadov posledných mesiacov.