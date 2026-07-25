ŠOK v detskom tábore: Trinásť deti pojedlo halucinogénnu čokoládu, podľa svedkov vyzerali ako zombíci!

NEW JERSEY - Na letnom tábore v americkom štáte New Jersey skončilo 13 detí v rukách záchranárov po tom, ako zjedli podozrivé sladkosti. Podľa polície mohli obsahovať psychoaktívne huby. Prípad už vyšetrujú kriminalisti. Svedkovia autenticky popísali, v akom stave deti našli.
Na letnom tábore organizácie YMCA v meste East Orange v americkom štáte New Jersey došlo tento týždeň k znepokojujúcemu incidentu. Ako informovala televízia ABC7NY, trinásť detí vo veku od 10 do 13 rokov malo zdravotné ťažkosti po konzumácii podozrivých sladkostí, ktoré mohli obsahovať psychoaktívne huby, pravdepodobne lysohlávky.
Na miesto okamžite dorazili záchranári, ktorí všetky deti vyšetrili. Jedno z nich napokon previezla do nemocnice jeho matka. Podľa dostupných informácií boli všetci malí táborníci po ošetrení v stabilizovanom stave.
Deti vyzerali ako zombíci, popísala jedna z matiek
Situáciu opísala aj Cynthia Cunninghamová, matka 12-ročného dievčaťa, ktoré sa tábora zúčastnilo. "Keď som prišla, bolo tam 13 detí a všetky vyzerali ako zombíci. Bol to naozaj smutný pohľad. Toto sa vôbec nemalo stať. Posielame deti na letné tábory, pretože očakávame, že tam budú v bezpečí a zmysluplne tráviť čas. YMCA pritom sľubuje bezpečné prostredie pre deti, no v tomto prípade to bolo presne naopak," povedala.
Jej dcéra bola podľa jej slov výrazne rozrušená, zmätená a mala pocit, že sa dostala do vážnych problémov. Z preventívnych dôvodov ju preto odviezla do nemocnice, zatiaľ čo ostatné deti zostali v starostlivosti zdravotníkov priamo na mieste.
Vyšetrovatelia momentálne pracujú s verziou, že deti skonzumovali sladkosti obsahujúce psychoaktívne huby. Zamestnanci tábora si navyše všimli dieťa, ktoré ich rozdávalo ostatným účastníkom, hoci pravidlá zariadenia akékoľvek zdieľanie jedla medzi deťmi zakazujú.
Ťažkosti sa začali prejavovať u viacerých detí
Krátko nato sa jednému z táborníkov urobilo nevoľno a podobné príznaky sa začali objavovať aj u ďalších.
"Detektívi teraz zisťujú všetky okolnosti prípadu vrátane toho, ako sa podozrivé produkty dostali do rúk maloletého. Polícia zároveň preveruje, či došlo k spáchaniu trestného činu," uviedla šéfka polície mesta East Orange Phyllis L. Bindiová. Incident je naďalej predmetom vyšetrovania.