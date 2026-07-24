Mimoriadna tragédia: Chlapček (†3) spadol zo stožiara, deti boli zrejme bez dozoru, prípadu sa chytila polícia

HRADEC KRÁLOVÉ - Polícia preveruje prípad dieťaťa, ktoré cez víkend utrpelo na Trutnovsku smrteľné zranenie po páde zo stožiara vysokého napätia. Policajti zisťujú, či niekto nesie za nešťastie zodpovednosť. Nikoho zatiaľ v prípade neobvinili, povedala dnes policajná hovorkyňa Šárka Pižlová. O prípade informoval server iDNES. Uviedol, že išlo o trojročného chlapca, ktorý utrpel zranenia pri komunitnom stretnutí v Žaclére na Trutnovsku. To však polícia nepotvrdila.
"Preverujeme, čo sa na mieste stalo a či možno dovodiť zodpovednosť inej osoby. Vzhľadom na vek poškodeného nemôžeme poskytovať bližšie informácie," povedala dnes Pižlová.
Sever iDNES uviedol, že sa tragédia stala v Žacleri pri pozemku, kde sa zišla komunita Sila prepojenia, ktorú založila influencerka Karolína Kostroňová vystupujúca pod menom Kerolajnaa. Skupina mladších detí si údajne hrala pri lese, kde bol aj stĺp s vysokým napätím, pričom chlapec vyliezol na stĺp a dotkol sa drôtu s vysokým napätím. Podľa informácií iDNES si popáleného chlapca potom prevzali do starostlivosti záchranári, v nemocnici na následky vážnych zranení zomrel.
Komunita Sila prepojenia sa prezentuje ako iniciatíva usilujúca sa o premenu spoločnosti prostredníctvom vzájomného prepájania ľudí, návratu k prirodzenosti a komunitnému spôsobu života, uviedol iDNES.