Bratia roky páchali ZVERSTVÁ na dievčatách: Obete prežívali peklo, BRUTÁLNE detaily! Jeden z nich je na úteku

LONDÝN - Bratia Ilyasovci roky páchali na maloletých dievčatách brutálne zverstvá – od groomingu a opakovaných znásilnení až po vyhrážky gangovým útokom, zastrašovanie zbraňou či fyzické napádanie. Ich obete mali často len 12 rokov a násilie trvalo celé roky. Kým dvaja mladší bratia si už vypočuli svoje tresty, hlavný páchateľ Amar Ilyas ušiel do Pakistanu.
Zverstvá bratov Ilyasovcov otriasli Sheffieldom. Najstarší z nich, Amar Ilyas, prezývaný „Killer“, si obete vyhliadal už ako 12‑ročné, systematicky ich groomoval, znásilňoval a zastrašoval. Podľa britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA) používal pištoľ, vyhrážal sa gangovým znásilnením, nútil dievčatá k alkoholu a drogám a pri útokoch bol extrémne násilný – jednu obeť uhryzol, inú ohrozoval skrutkovým kľúčom, ďalšej dal cigaretu napustenú crackom.
Vyšetrovanie ukázalo, že Amar svoje obete zneužíval v parkoch, autách, bytoch aj odľahlých miestach. Jedno dievča znásilňoval týždenne počas troch rokov, pričom jej dával parfumy a šperky, aby si ju udržal v područí. Obete opisovali, že sa báli o svoj život aj o bezpečie svojich rodín.
Do zneužívania jednej z dievčat sa zapojili aj jeho mladší bratia Kamar a Kamran, ktorí ju v rokoch 2004 až 2008 opakovane sexuálne napádali. Kamar ju začal kontaktovať, keď mala 12 rokov, a následne ju priviedol k Amarovi. Kamran ju zneužíval v bytoch a na ihriskách v Sheffielde.
Počas vyšetrovania identifikovali detektívi ďalšie štyri ženy, ktoré Amar napadol ako tínedžerky alebo mladé dospelé ženy. Jednu z nich znásilnil v spánku, inú dvakrát po tom, čo ju opil a nadrogoval, ďalšiu prepadol pri parku a vyhrážal sa jej, že ju prinúti k sexuálnym aktom s ostatnými mužmi.
Rozsudky po 18 rokoch, Amar ušiel do Pakistanu
Všetkých troch bratov zatkla NCA v roku 2020, obžaloba padla v roku 2023. Amar bol počas vyšetrovania prepustený na kauciu a využil to na útek do Pakistanu. Na súd sa už nevrátil a bol odsúdený v neprítomnosti. Amar Ilyas (41) bol nakoniec uznaný vinným z 20 sexuálnych trestných činov, vrátane znásilnení piatich obetí, a z držby zbrane so zámerom zastrašovať. Dostal 27 rokov väzenia.
Jeho brat 39-ročný brat Kamar Ilyas bol uznaný vinný z groomingu a znásilnenia dieťaťa pod 13 rokov. Ďalší brat Kamran Ilyas (38) bol odsúdený za sexuálne zneužívania tej istej obete. Obaja mladší bratia si už vypočuli svoje tresty, zatiaľ čo na Amara bol vydaný medzinárodný zatykač. NCA spolu s britským Joint International Crime Centre aktívne pracujú na jeho vypátraní.
Vyšetrovatelia hovoria o extrémnej brutalite, emotívne výpovede obetí
Vedúci vyšetrovateľ NCA Alan Hastings uviedol, že bratia „bez štipky ľútosti terorizovali zraniteľné dievčatá“, pričom Amar bol „predátor, ktorý využíval strach, drogy a násilie, aby si obete podmanil a umlčal“.
Výpovede obetí boli mimoriadne silné. „Ukradli mi detstvo. To, čo mi urobili, neskončilo, keď skončilo zneužívanie. Ovplyvnilo to každý rok môjho života,“ povedala jedna z obetí. „Žiadne dieťa by nemalo prežiť to, čo ja,“ vyhlásila ďalšia. „Som preživšia. Ty si zbabelec,“ odkázala tretia Amarovi. „Dúfam, že pôjdeš do pekla za to, čo si mi urobil,“ dodala štvrtá obeť.
Prokuratúra ocenila odvahu žien, ktoré po rokoch prehovorili a pomohli prípad dotiahnuť do konca. „Ich sila bola kľúčová k tomu, aby páchatelia po 18 rokoch konečne čelili spravodlivosti,“ uviedol prokurátor Martin McRobb.
Prípad bratov Ilyasovcov je súčasťou operácie Stovewood, najväčšieho vyšetrovania systematického sexuálneho zneužívania detí v Rotherhame. Doteraz bolo odsúdených 52 páchateľov, spolu na viac než 1 500 rokov väzenia.